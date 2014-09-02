更新版 1-韩国经济：8月通胀率降至五个月低点，给予央行空间再次降息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“从数据角度来看情况好坏不一，但低通胀无疑会加大央行未来采取进一步宽松举措的压力，尽管我们并不预期央行会马上行动，”HI Investment & Securities经济分析师Park Sang-hyun说。
韩国年通胀率自2012年6月以来一直低于央行2.5-3.5%目标区间的低端。
扣除波动较大的农产品和油品价格后， 核心年通胀率从7月的2.2%提高至2.4%，为2012年2月达到2.5%以来的最快增速。
8月CPI按月增幅为0.2%，路透调查预估为增长0.3%。7月为增长0.1%。
韩国央行对于未来的政策方向没有给予明确指引，但一些债券投资者和分析师预测，考虑到出口增长疲弱导致经济复苏依然脆弱，央行可能再度降息。
周一公布的数据显示，韩国8月出口较上年同期下降0.1%--为三个月来首次按年下降。(完)
(编译 李春喜/郑茵 审校 戴素萍/徐文焰)
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