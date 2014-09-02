《香港报摘》--信报9月2日

* 头版头条：

--属于市区重建局历来最大规模的观塘市中心第二及第三发展区，经过修订一系列条款后，最终由首次招标未有参与的信和置业 以及未有获邀入标的华人置业 以财团形式投得，出价不足70亿港元。

* 其他：

--澳门博彩收入连续第三个月倒退，市场人士认为这是由于赌场及中介人近期的赌款放贷愈趋谨慎；金沙中国 股价亦连跌9天，是上市以来最长跌浪。

--华电国际 财务总监陈存来表示，因应发改委下调电价，公司旗下电厂平均每度电价将下调0.0085元人民币，预计盈利减少逾4.6亿元。

--根据销售文件，现代牧业 股东以每股3.66-3.77港元出售1.682亿股股份，配售价较周一收市价3.85港元折让最多4.9%。

--联合光伏 首席财务官李宏称，今年下半年公司将投资50-100亿元人民币，收购500兆瓦至1吉瓦的新增发电装机容量，当中20%资金或来自向大股东招商新能源集团配股方式集资。（完）

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