《香港报摘》--信报9月2日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条：
--属于市区重建局历来最大规模的观塘市中心第二及第三发展区，经过修订一系列条款后，最终由首次招标未有参与的信和置业 以及未有获邀入标的华人置业 以财团形式投得，出价不足70亿港元。
* 其他：
--澳门博彩收入连续第三个月倒退，市场人士认为这是由于赌场及中介人近期的赌款放贷愈趋谨慎；金沙中国 股价亦连跌9天，是上市以来最长跌浪。
--华电国际 财务总监陈存来表示，因应发改委下调电价，公司旗下电厂平均每度电价将下调0.0085元人民币，预计盈利减少逾4.6亿元。
--根据销售文件，现代牧业 股东以每股3.66-3.77港元出售1.682亿股股份，配售价较周一收市价3.85港元折让最多4.9%。
--联合光伏 首席财务官李宏称，今年下半年公司将投资50-100亿元人民币，收购500兆瓦至1吉瓦的新增发电装机容量，当中20%资金或来自向大股东招商新能源集团配股方式集资。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。