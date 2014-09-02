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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 08:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月2日-9月9日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间    国家     规模        发行细节
 9/2            日本                 标售10年期公债
 9/3            德国     50亿欧元    标售五年期联邦债券
 9/3            日本                 标售三个月期贴现国库券
 9/4    0950    法国                 标售长期政府债券(OAT)
 9/4            西班牙               标售债券
 9/5            日本                 提高流动性标售
 9/8    1350    法国                 标售国库券(BTF)
 9/8            日本                 标售六个月期贴现国库券
 9/9            美国                 发售三年期公债
 9/9            英国                 标售2052年到期公债
 9/9            日本                 标售30年期公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 白云)
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