中国个股：江淮汽车向美出口2,000辆电动轿车，将为美国市场开发新车

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月2日 - 在美国豪华电动车厂商特斯拉 的电动车风靡美国并出口中国后，中国汽车厂商江淮汽车 宣布，未来将向美国市场销售至少2,000辆电动轿车，并将合作研发符合美国市场标准的新一代电动车。
江淮汽车周二公告指出，公司已与美国GreenTech Automotive（GTA）公司签署电动车出口框架协议，GTA采购量不低于2,000辆江淮JAC 爱意电动轿车，并在美国市场销售。首批200辆已签署销售合同，总价为284万美元，江淮汽车在收到定金后75个工作日内完成发运。
协议指出，后续双方同意尽最大努力合作开发符合美国市场标准的新一代纯电动轿车IEV5(G5)电动车，GTA将在其位于密西西比州的工厂进行组装，并在美国销售此电动车。具体关于G5事宜，双方将另行签署合作协议。
GTA公司经营范围包括研发、技术管理和生产制造，主要产品包括高性能豪华跑车和新能源纯电动车。
江淮汽车周一收报13.35元，过去一个月累计下跌1.33%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。