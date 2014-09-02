《全球重要经济事件一览表》--9月2日-9月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月2日(二)

马德里--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。

悉尼--澳洲央行举行利率会议。

马德里--西班牙预算部长蒙特罗出席议会会议，讨论财政欺诈问题。

9月3日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书。(1800)

苏黎世--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说，主题为“倒数计时至11月：欧洲监管政策准备起飞”。(0930)

阿得雷德--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演说。(0320)

东京--日本央行货币政策委员会会议。(至9月4日)

渥太华--加拿大央行宣布指标利率。

9月4日(四)

美国匹兹堡--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在匹兹堡经济俱乐部午餐会上发表讲话。(1545)

伦敦--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。

纽约--美联储理事鲍威尔在纽约市货币市场从业人员协会宴会上发表讲话。(2215)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决议并召开新闻发布会。

伦敦--英国央行公布利率决定。

9月5日(五)

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国印度商会发表讲话。(0015)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在新罕布什尔和佛蒙特州银行家协会年会上发表讲话。(1945)

美国赫勒纳--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔出席“与柯薛拉柯塔总裁一起参加市政厅论坛”活动。(0100)

意大利切尔诺比奥--在第40届“世界、欧洲和意大利情报”年度论坛中，欧洲央行执委普雷特出席“经济展望”的小组讨论。(0900)

9月6日(六)

美国阿米莉亚岛--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在宾夕法尼亚社区银行家协会(Pennsylvania Association of Community Bankers)第137届年度会议上就经济前景发表讲话。(1415)

9月8日(一)

暂无重要经济事件预告。

9月9日(二)

东京--日本央行公布8月政策会议记录(2350)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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