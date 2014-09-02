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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 08:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆可望重新测试1月高位

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* 美元/日圆近日拉回，日线收盘位处于结构性支撑103.75的上方

* 过去两日涨势使汇价回到104.13上方水准

* 目前瞄准较高的目标，下一道主要阻力料为1月2日高点105.45

* 建议做多，在上周四低点103.55下方设止损单

* 图表：link.reuters.com/wur72w (完)

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