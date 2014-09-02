欧洲能源：欧盟担心俄罗斯切断天然气供应，拟定能源应急计划

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
欧盟执委会一位消息人士称，执委会正在考虑针对转售行为颁布禁令以提高储备。
“短期而言，我们非常担心东南欧的冬季供应状况，”这位直接知悉欧盟能源应急计划的消息人士称。
“一旦供应被切断，我们最大的希望就是第994/2010号条例能防止LNG从欧洲流出并限制工业用气量，以便保障家庭使用，”该人士称。
编号994/2010的欧盟监管法规在2010年通过，旨在保障天然气供应，包括禁止天然气公司向欧洲以外出售LNG油轮，将更多天然气用于储备，以及下令工业停止使用天然气。
欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)上周在与俄罗斯和乌克兰谈判期间表示，欧盟正在拟定“备选计划”以保证最糟糕情况下的天然气供应。
政界及行业消息人士指出，不管欧盟采取何种行动，倘若俄罗斯停止向欧洲供应天然气，欧盟将很难找到充足的补充。鉴于这种威胁，天然气价格自7月以来已经上涨了35%。(完)
(编译 郑茵/王兴亚；审校 龚芳/徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。