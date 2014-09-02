欧洲能源：欧盟担心俄罗斯切断天然气供应，拟定能源应急计划

欧盟执委会一位消息人士称，执委会正在考虑针对转售行为颁布禁令以提高储备。

“短期而言，我们非常担心东南欧的冬季供应状况，”这位直接知悉欧盟能源应急计划的消息人士称。

“一旦供应被切断，我们最大的希望就是第994/2010号条例能防止LNG从欧洲流出并限制工业用气量，以便保障家庭使用，”该人士称。

编号994/2010的欧盟监管法规在2010年通过，旨在保障天然气供应，包括禁止天然气公司向欧洲以外出售LNG油轮，将更多天然气用于储备，以及下令工业停止使用天然气。

欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)上周在与俄罗斯和乌克兰谈判期间表示，欧盟正在拟定“备选计划”以保证最糟糕情况下的天然气供应。

政界及行业消息人士指出，不管欧盟采取何种行动，倘若俄罗斯停止向欧洲供应天然气，欧盟将很难找到充足的补充。鉴于这种威胁，天然气价格自7月以来已经上涨了35%。(完)