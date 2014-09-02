《中国重要政经日程》--9月2日

==========================今日重要政经日程==========================

9/2（周二）

--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。

==========================近期重要政经日程==========================

9/4（周四）

--博鳌亚洲论坛能源资源与可持续发展会议，至6日。

9/10（周三）

--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。

9/18（周四）

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

9/19（周五）

--由新金融联盟、阿曼波联合公司及天津市人民政府联合主办的首届“全球租赁业竞争力论坛”将于9月19日、20日在天津举行。

10/26（周日）

--2014中国-拉美经贸合作论坛，至27日。

11月

--APEC第22次领导人非正式会议在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程