港报财经评论：欧洲日式迷失，欧罗暗淡--信报9月2日

欧洲日式迷失，欧罗暗淡/习广思

本周环球市场两大焦点，一是美国非农就业数据，二是欧洲央行议息结果。欧洲央行到底会否出招，央行再减息及购买资产抵押证券（ABS）的呼声皆有，而债市近日持续反映欧洲央行再放水的预期，两年期德国债息跌至负值，信贷评级较高的芬兰、荷兰和比利时两年期国债一样跌至负债。非理智的疯狂？这只是全球量宽下，便宜资金作怪的结果。上半年日本投资者买法国国债的总额已超过美国国债，以十年期国债息来看，欧洲债息再低，仍要比日本国债息高。欧洲堕入“日式迷失”的风险，最了解的可能就是日本人。

欧洲极超买，欧罗极超卖，任何政策风声，短期都可能构成大调整，但欧洲进入放水新阶段，欧罗的前景将成为下一个焦点。法国第一个按捺不住，呼吁欧洲央行要采取行动，压低欧罗汇价；6月的放水措施是一个“强烈讯号”，但必须要进一步压低欧罗。大行对欧罗前景亦趋悲观，一来欧洲转弱，二来美国转强，欧美经济和政策渐见分道扬镳，这点在短期国债息率走势至为明显，欧债息负值、美国短债息上升。高盛表示，美国仍有追上两年期美债孳息的空间，目前是美元自2009年以来最重要的利好作用；另外，在未来数个月内，联储局前瞻指引转变，也令息差对美元构成进一步利好，尤其是美国经济数据持续优于其他G10国家的话。

量宽的最终结果是希望压低汇率，甚至有经济师建议欧罗应该自我贬值，才能挽救长期缺乏竞争力的经济，关键是欧洲央行出招力度不够大。高盛认为，欧洲政策仍有很大空间压低欧罗汇价，就算欧罗已录得跌幅，现时仍处于相对高位。高盛把欧罗兑美元目标价下调，6个月目标价下调至1.25美元，一年目标价下调至1.2美元水平，即欧债危机期间的两个支持位。截至8月26日止的统计，欧罗净累积投机性短仓是2013年7月至来最高水平。欧洲央行在6月宣布负利率措施，现时已到政策考验时期。(B02)

美元兑瑞郎或下试0.90/苏子

昨天欧洲入市前，美元兑瑞郎已见突破上周的0.9185瑞郎高位，可惜破位后仅高见0.9195瑞郎便遇上较大阻力，未能在欧洲入市后顺势进一步挑战0.92瑞郎关口及去年11月的0.925瑞郎高位阻力。上周美元兑瑞郎在周线图上呈现不利后市的吊颈形态，因此，昨天汇价虽然可以突破上周的高位，但只要昨晚收市时可以明显在上周的0.918瑞郎收市价以下，则昨天亚洲市的破位将有较高机会为假突破的走势陷阱，随后承接上周不利形态向下作出调整。

上周美元兑瑞郎已突破100周及200周平均线阻力收市，理论上本周的走势可以继续看好。但由于上周在破位后却呈现吊颈不利形态，加上日线图上的9天RSI指标自7月底以来亦呈现顶背驰的不利形态，故本周早段若未能顺势挑战0.925瑞郎阻力，则上述的100周及200周平均线反而可以用作观察美元兑瑞郎的升势是否已到了尾声。倘若本周明显返回上述两条重要平均线以下收市，则上周的破位高收可视作假突破，稍后汇价较大机会掉头回落并下试0.90瑞郎心理关口。

本周汇市主要受到两大风险事件影响，分别为本周四的欧洲央行议息结果、随后央行总裁德拉吉的记者会以及本周五全球投资者高度重视的美国8月份就业报告。目前绝大部分市场参与者也相信，欧洲央行推出更激进的欧洲版QE已是事在必行，因此看淡欧罗兑美元。但若然本周市场知悉欧洲央行议息结果及完成记者会后，欧罗兑美元只是多跌小许便迅即掉头回升，小心届时汇价有可能在市场一片看淡声中来个反高潮，以及再挑战上周的1.3221瑞郎高位阻力。(B12)

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