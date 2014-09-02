国际油市：美国原油受疲弱经济数据打压下滑，关注利比亚情势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
产出和新订单指数双双下滑以及就业指数延续跌势，拖累汇丰(HSBC)8月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值自上月的18个月高位回落，并创三个月低点。汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.2，略低于初值50.3。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为51.7。
利比亚国有石油公司(NOC)周日称，该国原油生产近几个月增加，达到每日70万桶。不过利比亚政府表示，首都被叛军武装分子占领，该国政府失去对多数位于的黎波里的事务部门和国有机构的控制。
美国周六对位于伊拉克北部Amerli镇附近的伊斯兰国武装分子进行了空袭，并向那里的平民空投了人道主义救援物资。
韩国天然气公司KOGAS 周一称，已按计划在伊拉克Badra油田开始商业原油生产。
乌克兰总统波罗申科周一谴责俄罗斯“赤裸裸的直接侵略行为”，这导致战场军力对比发生急剧改变，乌克兰政府军在与亲俄分裂势力的战争中进一步受挫。
俄罗斯能源部长Alexander Novak周一称，该国与乌克兰已决定在9月6日就解决天然气危机举行新一轮谈判。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 张若琪/于春红; 审校 戴素萍/郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。