国际油市：美国原油受疲弱经济数据打压下滑，关注利比亚情势

产出和新订单指数双双下滑以及就业指数延续跌势，拖累汇丰(HSBC)8月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值自上月的18个月高位回落，并创三个月低点。汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.2，略低于初值50.3。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为51.7。

利比亚国有石油公司(NOC)周日称，该国原油生产近几个月增加，达到每日70万桶。不过利比亚政府表示，首都被叛军武装分子占领，该国政府失去对多数位于的黎波里的事务部门和国有机构的控制。

美国周六对位于伊拉克北部Amerli镇附近的伊斯兰国武装分子进行了空袭，并向那里的平民空投了人道主义救援物资。

韩国天然气公司KOGAS 周一称，已按计划在伊拉克Badra油田开始商业原油生产。

乌克兰总统波罗申科周一谴责俄罗斯“赤裸裸的直接侵略行为”，这导致战场军力对比发生急剧改变，乌克兰政府军在与亲俄分裂势力的战争中进一步受挫。

俄罗斯能源部长Alexander Novak周一称，该国与乌克兰已决定在9月6日就解决天然气危机举行新一轮谈判。(完)

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