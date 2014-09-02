港报财经评论：占中不意外，药股能安心--经济日报9月2日

占中不意外，药股能安心/林瑞芬

汇丰8月份制造业PMI终值为50.2，仅略低于预期，但连续三个月在50分水岭上，市场保持对经济维稳信心，港股昨略反弹。恒指收报24,752，升0.04%；大市成交额618亿港元。

上周日人大常委会公布有关香港政改决议案，月内随时有全面占中事件出现，港股藉口波动，真是防不胜防。9月市况有波动风险，买卖宜谨慎，选股多加考虑防守，医药股可取。

石药集团 上周五被股东以每股6.3港元配售减持（占公司现行股本11%之高），市场因供应突然多了，令股价跌5.7%，昨收报6.63港元，升2.3%。认为该股虽暂受压，但中期所见业绩，难掩盈利增长的前景，趁低吸，未尝不是可守可攻之选择。 业绩后，券商对其评价不错，如瑞信将其评级由“中性”上调至“跑赢大市”，目标价由6.11港元上调至8.61港元；重申“增持”评级，但将其目标价由7.1港元上调至8.1港元；中金公司亦将其目标价6.35港元上调至8港元；汇丰证券亦将其评级调升至“跑赢大市”，目标价8.5港元。

截至今年6月底止，石药实现收入53.4亿港元，同比增长5.3%；中期纯利录得6.01亿港元，同比升16.59%。惟若不包括2013年子公司剥离收益以及与股份有关的支出费用，上半年核心业务净利润同比增长50.4%，略胜市场预期。石药经过多年的发展，已不是只卖维生素C的药业股，上半年利润大涨主要动力在创新药业务，销售收入同比增长49.3%至13亿港元。

石药的创新药主要集中在心脑血管、糖尿病、抗肿瘤等治疗，利润率较高，收入占比已由去年上半年17.1%上升至现水平24.3%，产品组合的整体毛利率及经营边际利润率也有所提升，由今年首季分别37.7%及13.9%，提升到第二季的38%及16%。在注射剂同比增长72%推动下，上半年恩必普继续高速增长，增速达到44%。另外，欧来甯和玄宁增速均在30%左右。据中金指，由于2013至2020年中国中风药物市场年增速有望超过20%，预计恩必普今年增速将达到40%，今年全年石药集团整个创新药业务增速有望达到43%左右。

中国内地药品招标上半年度明显缓慢，只有海南，吉林完成的过程，但招标结果尚未实现的，但引述花旗指石药管理层预计下半年度的招标进度料加快，8个省市（福建、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、甘肃、河北等）都有可能启动招标。(B06)

建行7厘息，再跌更吸引/余少文

9月首个交易日，A升H跌，但十年数据显示国指9月易升难跌，不妨趁跌市吸纳，当中可考虑重磅股之一的建设银行 ，目前已有7厘息，再跌更吸引。中国内地股市昨日走高，但国企指数则先升后跌，全日跌4点收报10,958点，成交额115亿港元，仍有55%主板H股随大市回升，内银股普遍下跌；而红筹指数升4点收报4,818点，成交额54亿港元。

虽然国指9月首个交易日下跌，但翻查2000年以来的9月国指和上证综合指数的数据，发现上证过去14年的9月市升跌参半；国指好少少，上升率为57%，但如只计算过去10年，则上证有70%上升，国指则有80%上升，反映中港股市近年的9月市升多跌少。但也要注意，自2006年以来，A股和H股连升两年后，第三年都下跌，刚巧A、H股过去两年都上升，故今个9月也有机会下跌。讲升又讲跌，并非滑头，整体而言，始终撑升多过跌。

不过，10月是国庆月，加上第三季业绩在中下旬披露，9月即使升，观望气氛始终较重，也会出现炒股不炒市现象，又或8月初炒业绩般，投资者也可见势搭顺风车。至于以稳健及防守性而言，内银股始终是优先之选，四大行兼高息自然是首选，如建行。建行上半年盈利升9%至1,307亿人民币，每股盈利0.52人民币，每股资产净值4.55人民币，以昨日收市价5.71港元计算，市帐率1倍。

若然以彭博综合证券商预测，则预期建行今明两年每股盈利增长约8%和7%，但以35%股息率计算，今明两年预测息率为7厘和7.5厘。只要股价跌至5.2港元，今明两年预测率可升至7.7厘和8.2厘。如炒明年息率，则股价降至5.55港元，明年预测息率已升至7.7厘，即剔除股息税后仍有7厘息。除非建行业绩出现大问题，否则保持盈利单位数增长兼且派高息，确实是不错的选择，所以模拟组合继续持有。

当然，建行跟其他内银股一样面对不良贷款和不良贷款率“双升”的问题，建行上半年不良贷款额和不良贷款率分别为957亿人民币和1.04%，前者较去年底和今年首季升12%和5%，后者较去年底和今年首季升0.05%和0.02%。(B05)

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