永安期货：中国期指多头获利了结迹象明显

主力合约IF1409量能整体呈下降趋势，持仓量由峰值14.7万手下降至12.9万手。成交量由最高值80.5万手下降至55.3万手，萎缩幅度达31.3%。目前期指量能已经回落至7月底行情启动前的水平。在经历了长时间的拉锯消耗后，市场人气回落，资金进场意愿并不强。(完)