永安期货：中国期指多头获利了结迹象明显

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自9月2日的《期货日报》：
周一，期指全天呈现振荡走势。量能方面，8月期指四个合约总成交量月均值80.29万手，最高值103.61万手，7月均值64.55万手。总持仓量8月均值17.5万手，7月均值17.04万手。周一四个合约总持仓量减少3,004手至165,376手，成交量下降至573,963手，再次降至60万手以下，成交持仓比3.47，远低于上月均值4.57。
主力合约IF1409量能整体呈下降趋势，持仓量由峰值14.7万手下降至12.9万手。成交量由最高值80.5万手下降至55.3万手，萎缩幅度达31.3%。目前期指量能已经回落至7月底行情启动前的水平。在经历了长时间的拉锯消耗后，市场人气回落，资金进场意愿并不强。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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