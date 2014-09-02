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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 08:55 BJT

永安期货：中国期指多头获利了结迹象明显

以下内容节选自9月2日的《期货日报》：

周一，期指全天呈现振荡走势。量能方面，8月期指四个合约总成交量月均值80.29万手，最高值103.61万手，7月均值64.55万手。总持仓量8月均值17.5万手，7月均值17.04万手。周一四个合约总持仓量减少3,004手至165,376手，成交量下降至573,963手，再次降至60万手以下，成交持仓比3.47，远低于上月均值4.57。

主力合约IF1409量能整体呈下降趋势，持仓量由峰值14.7万手下降至12.9万手。成交量由最高值80.5万手下降至55.3万手，萎缩幅度达31.3%。目前期指量能已经回落至7月底行情启动前的水平。在经历了长时间的拉锯消耗后，市场人气回落，资金进场意愿并不强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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