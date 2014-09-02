《中国报摘》--其他报纸重要消息9月2日

**上海证券报**

--中金所相关人士透露，推动商业银行参与国债期货已是下一阶段工作安排的重点，商业银行由于面临利率市场化压力，参与国债期货的积极性也很高。中金所针对商业银行的国债期货培训已经在浙江、福建等省份开展。

**证券时报**

--证券公司开展私募基金综合托管业务试点再次扩容，目前又有西南证券、国金证券和山西证券公告获准该项试点业务资格。

--昨日，北京市文化科技融资租赁股份有限公司在北京挂牌成立，这是国内首家文化融资租赁公司，将探索以版权类无形资产作为标的物的企业融资模式。目前，该公司已经与建行北京分行等九家银行签订合作协议，共获得授信200亿元人民币。

**每日经济新闻**

--记者获悉，四川省决定率先在成都市部分区域学习借鉴中国上海自由贸易试验区经验。针对上海自贸区主要围绕投资管理、贸易监管、金融制度创新等多方面的制度创新，而四川省亦结合实际情况，从上述四个方面梳理出17项可学习借鉴的经验。

**人民日报**

--日前，随着全国首个由省级政府与金融央企合作设立的“粤东西北振兴发展股权基金”落地，河源等粤东西北四市可平分首批40亿元资金，打破了地方经济“越穷越没财源”的怪圈。(完)