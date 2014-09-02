全球金市：金价持稳而钯金接近13年半高位，关注乌克兰局势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
乌克兰总统波罗申科周一谴责俄罗斯“赤裸裸的直接侵略行为”，这导致战场军力对比发生急剧改变，乌克兰政府军在与亲俄分裂势力的战争中进一步受挫。
乌政府军上周节节败退，在最近一次失利中，乌军称其弃守了东部卢甘斯克附近的一个重要机场，当时政府军与俄罗斯坦克部队狭路相逢，展开交火。
尽管近期乌克兰危机有所恶化，但因美元和股市走强，黄金避险需求降温。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量最近一直在下降，而实物需求也较清淡。
金市目前在等待美国制造业采购经理人指数(PMI)和建筑支出数据，以判断美国经济的状况。
钯金价格或进一步受到提振，因投资者担心俄罗斯料将受到的最新制裁中，可能包括钯金生产商。西方国家领导人已呼吁扩大对俄制裁。俄罗斯的钯金产量占全球供应量的40%以上。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王颖；审校 张荻/于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。