全球金市：金价持稳而钯金接近13年半高位，关注乌克兰局势

乌克兰总统波罗申科周一谴责俄罗斯“赤裸裸的直接侵略行为”，这导致战场军力对比发生急剧改变，乌克兰政府军在与亲俄分裂势力的战争中进一步受挫。

乌政府军上周节节败退，在最近一次失利中，乌军称其弃守了东部卢甘斯克附近的一个重要机场，当时政府军与俄罗斯坦克部队狭路相逢，展开交火。

尽管近期乌克兰危机有所恶化，但因美元和股市走强，黄金避险需求降温。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量最近一直在下降，而实物需求也较清淡。

金市目前在等待美国制造业采购经理人指数(PMI)和建筑支出数据，以判断美国经济的状况。

钯金价格或进一步受到提振，因投资者担心俄罗斯料将受到的最新制裁中，可能包括钯金生产商。西方国家领导人已呼吁扩大对俄制裁。俄罗斯的钯金产量占全球供应量的40%以上。(完)

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