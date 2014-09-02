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中国汇市 | 2014年 9月 2日 星期二 09:33 BJT

中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1441元，上日收报6.1428元

路透上海9月2日 - 中国人民币兑美元 周二开盘报6.1441元，上日收报6.1428元。具体如下：

开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价

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6.1441 6.1684 6.1428

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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