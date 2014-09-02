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货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 16:41 BJT

台湾央行：共发行1,040亿台币存单，存单发行余额减6.5亿

路透台北9月2日 - 台湾央行周二公布，共发行1,040亿台币存单。与今日存单到期金额1,046.5亿相较，存单发行余额减6.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 952.00

91天期 0.93 79.00

182天期 1.05 9.00

央行上日共发行2,118.2亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,448.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为1,177亿台币，累计超额准备为1,169亿台币、加计前期1%的超额准备为2,561亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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