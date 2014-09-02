金属期市：伦铜持于近期低位附近，受累于中国和欧洲制造业增长放缓

采购经理人指数(PMI)显示，欧洲和中国的制造业活动在7月表现强劲之后，8月已经降温，在乌克兰紧张局势升级且中国经济复苏零星分散的环境下，新订单下滑。

欧洲央行(ECB)前面已经放出口风，可能通过购买债券来抵御通缩，而且已经把市场往这个方向引导。因此，如果央行没有落实政策，市场可能会有严重负面反应。

美国法官驳回指控华尔街银行与贸易商串谋操纵铝价的诉讼。 但工业金属仍将是监管当局严密监督的焦点。(完)

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