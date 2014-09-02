金属期市：伦铜持于近期低位附近，受累于中国和欧洲制造业增长放缓

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
采购经理人指数(PMI)显示，欧洲和中国的制造业活动在7月表现强劲之后，8月已经降温，在乌克兰紧张局势升级且中国经济复苏零星分散的环境下，新订单下滑。
欧洲央行(ECB)前面已经放出口风，可能通过购买债券来抵御通缩，而且已经把市场往这个方向引导。因此，如果央行没有落实政策，市场可能会有严重负面反应。
美国法官驳回指控华尔街银行与贸易商串谋操纵铝价的诉讼。 但工业金属仍将是监管当局严密监督的焦点。(完)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。