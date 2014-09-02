期货日报：供需双降，沪铜价格上下两难

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自9月2日的《期货日报》：
8月以来铜价延续了此前的高位振荡走势，沪铜主力合约跌至48,410元/吨后重新回升，伦铜在8月中旬触及6,821美元/吨的低位后亦再次回升。
展望后市，虽然铜消费有可能旺季不旺，但市场对政府的刺激政策仍抱有希望。目前定向降息已经出现，并有加大覆盖面的可能；此前还有消息称家电补贴政策或再现。与此同时，供给因素将继续为铜价提供支撑，废杂铜供给的紧张局面短期内难以改变，显性库存偏低也是当前的事实，冶炼厂检修以及新增产能投产速度弱于预期也将支撑铜价。所以，铜价将继续维持高位振荡走势。(完)
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