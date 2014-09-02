期货日报：供需双降，沪铜价格上下两难

8月以来铜价延续了此前的高位振荡走势，沪铜主力合约跌至48,410元/吨后重新回升，伦铜在8月中旬触及6,821美元/吨的低位后亦再次回升。

展望后市，虽然铜消费有可能旺季不旺，但市场对政府的刺激政策仍抱有希望。目前定向降息已经出现，并有加大覆盖面的可能；此前还有消息称家电补贴政策或再现。与此同时，供给因素将继续为铜价提供支撑，废杂铜供给的紧张局面短期内难以改变，显性库存偏低也是当前的事实，冶炼厂检修以及新增产能投产速度弱于预期也将支撑铜价。所以，铜价将继续维持高位振荡走势。(完)