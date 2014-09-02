港报社评：抗争不忘思良策，如何为政改止蚀--信报9月2日

当人大常委会强硬地为特首普选方案全面落闸之后，有商有量的承诺变作一锤定音的决定，目前社会上充斥着沉不住气而诉诸抗争的氛围，如无意外，香港在可见的未来将会出现一连串的公民抗命和不合作运动，包括酝酿多时的占领中环。既然中央政府碍于种种政治疑虑而寸步不让，不留情面为政制改革设定「百分百安全」的筛选机制，那么泛民阵营发起一波接一波的抗争活动，可说是「迫上梁山」，至少藉此宣泄不满甚至愤懑的情绪。然而抗争归抗争，大家必须注意两点，第一点是千万不要朝暴力的方向发展，第二点是抗争也该有理有节，切勿落人以口实巩固筛选的正当性。

目前的政治现实是泛民在政改与中央的对弈中一无所得，如果赞成「袋住先」和反对占中的市民比例，仍似先前的民调所显示般属于多数，那么泛民若继续只以抗争为主轴，而相关活动又难免影响社会秩序，由此而导致的得失，泛民政党不能不作客观的评估。争取民主是崎岖的漫漫长路，应该逞一时之勇，急于反败为胜；抑或先谋止蚀，积累实力作持久战，是摆在民主派眼前的一个重要攻略课题。

政治不但是妥协的艺术，同时亦是在闷胡同里找出路的秘技。香港的政治争拗已然来到一个难以化解的窘局，但窘局不代表死局，不排除仍然能够开出一条活路。现在剩下来的最现实问题是要不要一人一票，而不是争拗提委会提名制度「可爱」否。(A02)

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