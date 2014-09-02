港报社评：普选特首袋不袋？ 港人答三问题--经济日报9月2日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
中央对普选特首规定从紧，港人对是否「袋住先」倍感纠结，惟港人决定袋或不袋，有三个关键问题待解，到底香港民主路如何走下去？怎样争民主对港最有利？中港心结如何解开？ 中央前天就普选特首定下极紧框架，政改角力更趋白热化，令港人五味杂陈，既盼平息纷争、实现普选，又忧方案过紧、民主程度不足，对普选特首方案是袋还是不袋，倍感忐忑。惟港人毋须急于抉择，皆因政改关键第四部曲，即港府将具体法案交上立法会，争取三分二议员通过，应在明年中。港人仍有时间思考，尤其解答三个问题。 其一，香港民主路如何走下去？有泛民人士指，若通过高门槛政改，此方案将长期沿用，「真普选」更遥遥无期，此担忧虽非全无道理，但却值得商榷。 其二，怎样争民主对港最有利？泛民表示与中央的沟通已走到尽头，占中抗争无可避免。泛民藉占中进逼中央，如何才会成功？相信泛民并非图推翻中央，惟中央若因泛民强硬、违法抗争就作重大让步，那内地民众恐有样学样，令内地政治、社会添乱，中央会冒此重大风险，答允香港民主大步前进？ 其三，中港心结如何解开？政改纷扰凸显中港政治互信薄弱，就算政改拉倒，此问题依然存在，甚至恶化，成窒碍中港互动绊脚石。 香港社会就政改争拗愈是纷乱，港人要有智慧化解矛盾，就更须平心静气冷静思考上述三范畴，作更理性分析，以拨开普选特首纷争迷雾，才能为港觅得出路。(A14)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。