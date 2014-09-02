港报社评：若有政界李国能今次政改会否不一样--明报9月2日

全国人大常委会通过的特首普选框架，感触最深的是30年来致力争取民主的人士，因为漫长岁月换来一个有政治筛选的普选，他们参加反对行动来宣泄是可以理解的。不过，无论手法抗争怎样翻新，还是要寻求与中央对话商讨，否则民主诉求不知道怎样落实。因此，如何与中央互动，仍然是摆在泛民阵营面前的议题。

近期，前任首席大法官李国能发表文章，就一国两制白皮书，提出异议，此文把重大议题写得举重若轻，充分显示李国能的学识、胆识与智慧。文章论点虽然内地学者不同意，但是李国能指出白皮书英文版本翻译有问题，却是获得认同的。李国能虽已退休，但每逢有法治、司法议题，他的发言仍然备受关注，往往起到一锤定音效果。今次政改泛民阵营若有「政界李国能」，或许不至发展至现在的局面。

李国能除了有学识、胆识和智慧，他的方法也值得咀嚼。例如白皮书认为法官要爱国，李国能在文章中回以「法官无主人」，针锋相对，毫不留情，但是即使京官读之，也不会认为恶毒而抗拒。泛民阵营定义争取民主运动迈入新阶段，方法将从坐而言、更多地起而行，不过，无论分贝多高，最终都要中央听得到，有时候，再大声讲话，对方可能因为抗拒而置若罔闻。无论怎样，新阶段民主运动的对手仍然是中央，如何使得中央愿意商讨，仍然是民主运动要处理的问题。(A05)

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