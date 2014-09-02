港报社评：民意走势可解泛民捆绑--星岛日报9月2日

全国人大常委会就香港普选特首定出极严的门槛后，香港市民能否在2017年凭自己手中一票来选特首，关键在于当局能否破除立法会泛民主派议员的相互捆绑，通过选举方案。以泛民一些议员用上「假票」、「作呕」等字眼来形容人大定出的框架，要他们改变主意，谈何容易。

如果香港落实普选，就算提名委员会筛剩建制派候选人，候选人都要向选民争取支持，泛民凭其庞大民意影响力，可以担当「造王者」的角色。从民主政制发展的角度来看，这肯定比现时的制度进步。这个进步，泛民中人并非懵然不知。泛民内部实际上并非铁板一块，政党之间各有盘算，才需要出动到捆绑招数确保统一行动。

要破除这个捆绑，视乎中央、特区政府、泛民和广大市民之间的互动。政府需要积极游说泛民中的温和务实人士，希望他们能够回归香港民主发展大局的现实考虑。

政府日后设计的方案，虽然在人大框架下回旋空间极之有限，但是都要在这有限空间内注入最大的民主成分。更重要的是要争取到多数民意支持，同意就算方案不完美都要启步向前。

在人大公布决定前，不同的民意调查都显示，有超过50%受访者接受「袋住先」的安排，而认为应该否决筛选方案者则由20%多至30%多不等。激进派势必尽量催谷否决方案民意。只有支持方案的民意，以大比例超过反对者，并且折射出选民对下届立法会投票的取向，重画「安全地带」，才有机会促使议员挣脱捆绑，奏完政改的第三部曲。(A06)

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