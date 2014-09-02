港报社评：强烈谴责违法冲击--文汇报9月2日

香港机场博览馆昨日举行人大决定简介会，会前约30名热血公民成员一度想冲入会场，试图冲破警方防线，推撞铁马，警方需施放胡椒喷雾制止。法治是香港社会核心价值，任何人士表达意见都须守法。少数示威者昨日粗暴冲击会场，触犯《公安条例》，破坏社会秩序，必须予以谴责。当局须追究暴力示威者的刑事责任，勿让激进分子心存侥幸，以为政治冲击「零成本」，以扞卫香港的法治尊严和社会安宁。

任何民主都要以法治为基础；没有法治，民主和自由都没有保障。香港拥有和平集会和自由表达意见的传统，前提是必须守法。市民不论表达甚么意见，都要在合法的地点以和平理性的方式进行。然而，激进分子却不断滥用香港的集会和表达意见的自由，堵塞交通要道、推撞警员等违法行为屡见不鲜，过去曾发动「强闯」立法会和政府总部行动，甚至扬言发动要胁中央和特区政府的违法「占中」，冲击法治行为变本加厉。这是法治社会所不能容许的。

在昨日会场外，大会已安排了公众活动区让公众表达意见，大部分示威人士均听从保安及警方指示，到指定地方和平示威。然而，少数激进分子在人流密集的宾客检查站推撞铁马，冲击警方预设的防线，甚至与现场警员发生肢体冲突。今次暴力示威者发动激烈冲击行动，逾越了和平表达诉求的界线，已经触犯《公安条例》，警方有必要果断执法制止违法行为，遏止少数人的暴力歪风，维护社会纲纪。(A05)

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