《香港报摘》--其他报纸重要消息9月2日

*明报：

--上海石化 董事长王治卿表示，对化工及炼油装置完成大修，同时7至8月部分化工产品价格回升，估计下半年可扭转上半年价量齐跌的劣势，全年业绩不亏损；至于将获母公司中石化 注资的传闻，暂未有相关消息，但不排除日后会有注资的可能。

*星岛日报：

--中国高速传动 主席兼行政总裁胡曰明表示，该公司上半年风电设备销售达4.8吉瓦，料全年可超过9吉瓦，但该公司不会大幅投资于扩大产能，有需要时将以外判方式扩产。此外，该公司将加快拓展海外市场，冀望未来海外比重可升至50%。

*苹果日报：

--彩星玩具 执行董事杜树声称，公司目前正预留资金留意“忍者龟”以外的投资项目，相信年底前可达成一至两个新项目，但相关产品料在2016年才推出。

*东方日报：

--于中国北部地区经营吉野家的合兴 ，其行政总裁洪明基表示，受累行业黑心肉的食物事故影响，预料下半年快餐业的市道将更为严峻。虽然公司没有向相关供应商采购黑心肉，并已即时向外作出澄清，惟事件打击内地消费者对快餐行业的信心，公司七、八月份的销售表现转差，料第三季同店销售将较上半年更差。

*文汇报：

--珠江钢管 集团投资者关系总监吴肇昂透露，集团计划改变一幅番禺土地当中27%地面面积的土地用途，市值约23亿元人民币，可建筑楼面达45万平米，最快明年公布发展方向，有可能变现出售。

*大公报：

--中国乘用车零售商及综合服务供应商永达汽车 执行副总裁徐悦表示，反垄断调查对公司没有影响。公司正争取成为国际知名电动车公司在华的独家代理权，并预料今年电动车销量约200辆。（完）

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