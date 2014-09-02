华安期货：需求淡季依旧，沪胶跌势不止

以下内容节选自9月2日的《期货日报》：

前期泰国意向抛储且越南取消出口关税等消息令橡胶市场承压，橡胶主产国的这些政策对市场供需格局影响的时间周期偏长，目前下游市场仍处于淡季，采购消化能力有限，工厂按需采购，市场以零散成交为主。另外，进入9月后，沪胶1409合约将提高保证金，多头放弃抵抗转战1411合约，沪胶在8月的最后一周再次大幅下挫。

9月橡胶面临最为严重的影响因素有两个：一是回归到市场需求，旧胶与新胶使用价值差异不大，或可忽略。后期随着泰国抛储以及上期所交割库存流入市场，现货价格的反弹空间极其有限。二是美国对华“双反”政策初裁结果几经推迟，市场反对声音较大，能否推出成为影响后市的关键。

目前下游市场依旧处于淡季，采购消化能力有限，供给和需求矛盾加大是天胶一直跌跌不休的主要原因。沪胶未来一段时间内仍将处于弱势下行趋势，下方目标价位或在13,500元/吨附近。 。(完)

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