华安期货：需求淡季依旧，沪胶跌势不止

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自9月2日的《期货日报》：
前期泰国意向抛储且越南取消出口关税等消息令橡胶市场承压，橡胶主产国的这些政策对市场供需格局影响的时间周期偏长，目前下游市场仍处于淡季，采购消化能力有限，工厂按需采购，市场以零散成交为主。另外，进入9月后，沪胶1409合约将提高保证金，多头放弃抵抗转战1411合约，沪胶在8月的最后一周再次大幅下挫。
9月橡胶面临最为严重的影响因素有两个：一是回归到市场需求，旧胶与新胶使用价值差异不大，或可忽略。后期随着泰国抛储以及上期所交割库存流入市场，现货价格的反弹空间极其有限。二是美国对华“双反”政策初裁结果几经推迟，市场反对声音较大，能否推出成为影响后市的关键。
目前下游市场依旧处于淡季，采购消化能力有限，供给和需求矛盾加大是天胶一直跌跌不休的主要原因。沪胶未来一段时间内仍将处于弱势下行趋势，下方目标价位或在13,500元/吨附近。 。(完)
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