永安期货：中国棉花直补细则未出增加郑棉走势变数，不宜过分追空

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自9月2日的《期货日报》：
昨日郑棉1501合约价格大幅下行，较上周五下跌345点，跌穿14,000元/吨整数关口，下跌幅度达2.42%。当前棉花种植行业处于收储改直补的过渡时代，价格向下更多地反映了棉花市场仍处于供大于求的格局之中。但是应该留意到，新棉花年度籽棉已经开始零星开秤以及棉花直补细则迟迟未出，带来的政策不确定性对棉价走势的干预，郑棉1501合约弱势行情中不可过分追空。
对于今年的棉花直补细则，虽然尚未有官方文件出炉，但是部分细则内容已经逐步浮现。新疆兵团的棉花补贴以按照产量为基准，新疆自治区则60%按照面积、40%按照产量对棉农进行补贴。市场议论的焦点主要集中在当内外棉价差过大或者是出现棉农卖棉难的问题之后，政府是否会出台政策托底价格，是介入市场收储还是有其他相关配套措施。整体上，直补细则迟迟未出炉，徒增了投资者对于市场的猜测，加大了期棉价格走势的不确定性，未来仍要密切关注政府涉棉政策的出台对棉价走势的影响。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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