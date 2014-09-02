永安期货：中国棉花直补细则未出增加郑棉走势变数，不宜过分追空

昨日郑棉1501合约价格大幅下行，较上周五下跌345点，跌穿14,000元/吨整数关口，下跌幅度达2.42%。当前棉花种植行业处于收储改直补的过渡时代，价格向下更多地反映了棉花市场仍处于供大于求的格局之中。但是应该留意到，新棉花年度籽棉已经开始零星开秤以及棉花直补细则迟迟未出，带来的政策不确定性对棉价走势的干预，郑棉1501合约弱势行情中不可过分追空。

对于今年的棉花直补细则，虽然尚未有官方文件出炉，但是部分细则内容已经逐步浮现。新疆兵团的棉花补贴以按照产量为基准，新疆自治区则60%按照面积、40%按照产量对棉农进行补贴。市场议论的焦点主要集中在当内外棉价差过大或者是出现棉农卖棉难的问题之后，政府是否会出台政策托底价格，是介入市场收储还是有其他相关配套措施。整体上，直补细则迟迟未出炉，徒增了投资者对于市场的猜测，加大了期棉价格走势的不确定性，未来仍要密切关注政府涉棉政策的出台对棉价走势的影响。(完)