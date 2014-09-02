《路透晚报》--9月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--券商观点：稳增长余温渐退中国PMI回落，就业下滑挑战稳增长底线--招商证券

需求下降拖累新订单和生产指数双双下滑，推动中国8月官方和汇丰制造业PMI均自数月高点回调。国内券商--招商证券研究报告认为，PMI回落整体反应出稳增长余温渐退，尤其就业指数下滑反映经济合理区间下限再次遭遇挑战，或再次触发稳增长政策。

--台湾财政：国际板美元债发行热尚未对台债造成排挤--国库署

台湾财政部周二表示，公债是定期适量标售，虽然近期国际板美元债发行热络，但短期内还看不到对台债的排挤效果。

【金融】

--《焦点》中资银行失之存贷利差收之债市，交易性收入成新摇钱树

中资上市银行上半年业绩尘埃落定，金融脱媒所带来负债成本压力 ，令传统存贷款业务利差缩窄，而来自固定收益投资的交易性收入推动多家银行净息差不降 反升，也令交易性收入成为银行新盈利增长点的趋势开始显山露水。

--中国金融：支付宝与华为联手推国内首个指纹支付的标准方案

中国互联网支付巨头--阿里巴巴集团旗下支付宝与全球电信设备大厂华为近日联手推出国内首个指纹支付的标准方案。在华为即将推出的Mate 7手机上，用户可在支付宝钱包的APP（应用程序）中开启指纹支付。

--中国金融：中海油拟转海康人寿50%股权，有意接手方或是清华同方--报载

上海证券报周二报导称，中国海洋石油总公司拟有意转让其参股的合资寿险公司--海康人寿50%股权，目前有意接手的资本方很可能是清华同方。

【固定收益】

--中国公开市场：单日延续净投放，新股资金解冻亦驰援资金面再回宽松

随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，中国央行公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。

--路透专访：中国需加强国债金融属性，建议取消免税制度--专家

中国国债二级市场相比政策性银行债今年来不甚活跃，让诸多人士开始反思现行国债管理体制。中国银行战略发展部副总经理宗良认为，中国国债管理制度，除了考虑其财政属性，满足财政赤字筹资需要外，还应该根据金融市场发展需要，强化其金融属性。

--新债招标：中国国开行四期债结果与预期偏差不大，二级稳定一级未起波澜

中国国家开发银行周二上午招标的四期固息增发债，三至七年品种中标收益率略低于预期，10年则基本符合预测均值。近期现券走势平稳，没有新的刺激因素，新债发行市场未起大的波澜。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.14%略低于二级，需求中性

中国财政部周三将跨市场招标280亿元人民币七年期续发固息国债。路透调查显示，国内宏观基本面和政策面前景仍不明朗，机构对判断现券走势心态纠结，不过该期限国债承销团有基本承销额考核，综合考量预期需求中性，收益率预测均值4.14%。

--中国货币市场：主要回购利率未脱跌势，IPO申购资金解冻助流动性宽松

中国银行间货币市场主要回购利率周二未脱跌势，其中14天品种延续上日约20个基点(bp)的降幅。交易员表示，第三轮新股IPO申购资金开始解冻，且央行公开市场单日正回购力度尚可，均助力今日资金面呈现宽松格局。

--中国债市动态：现券收益率微降，央行单日净投放机构心态稳定

中国银行间市场周二早盘现券收益率稳中微跌。央行公开市场今日仍为净投放，且部分新股申购资金解冻，流动性维持宽裕格局，一级国开行新债发行结果基本接近预期，二级现券及IRS亦未脱区间震荡走势。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘弱势振荡，中间价创近三个月低位

中国人民币兑美元周二早盘在上日收盘价贬值方向窄幅波动，中间价微贬至近三个月低位，离岸市场人民币走势也较弱，境内成交价格整体弱势振荡。

--中国外汇：人民币汇率结束单边升值，汇兑损失重创航空和能源等半年报

今年堪称人民币汇率双向波动元年，上半年汇市终结多年来单边升值的一贯趋势，引发航空、能源、钢铁、矿产等行业及海外业务比重较大的公司半年业绩折戟汇兑损失。

【证券/行业】

--财经洞察：沪港通启动在即，是否征收资本利得税仍不明朗

自11年前启动合格境外机构投资者（QFII）及三年前推出人民币合格境外机构投资者（RQFII）以来，资本利得税一直是悬在外资机构头上的达摩克利斯之剑。现在，沪港通启动在即，而是否征收资本利得税估计短期内仍难有说法。

--中国股市：沪综指收升1.4%至15个月新高，新股申购资金解冻驰援大盘

中国股市沪综指周二收升1.4%至15个月新高，港口、军工板块涨幅居前。分析师指出，随着上周四6只新股冻结的逾6,000亿元资金今日解冻，部分可能流入A股，大盘在经过前期短暂调整后重拾升势，股指出现三连涨，成交量明显放大，量价配合较为理想。

--中国能源：周二起汽柴油价每吨分别调降105元和100元，实现三连降

中国国家发改委周一通知称，决定自周二（2日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低105元和100元人民币。这是年初以来第11次调整成品油价格，也是连续第三次下调。

--中国钢铁：8月钢铁PMI环比微跌，连续四个月在荣枯线以下

中物联钢铁物流专业委员会最新公布，8月中国钢铁行业PMI(采购经理人指数)为48.4%，较上月回落0.2个百分点，连续四个月保持在50%的荣枯线以下。

--中俄能源：GAZPROM可能将于11月与中国签署新的天然气供应协议

俄罗斯最大天然气公司Gazprom执行长Alexei Miller周一表示，该公司可能将于11月与中国签署协议，通过所谓西线向中国供应天然气。

--中国航空：汇兑损失拖累业绩，下半年或因人民币升值改善--中债资信

中债资信评估公司周二称，上半年航油价格同比基本持平，但人民币兑美元汇率贬值，汇兑损失大幅拖累中国航空业业绩表现；预计短期内航油价格将保持高位震荡，人民币有望重拾升值趋势，下半年航空业绩或将改善。

--券商观点：四季度应超配利率市场化产品，逐步提升A股配置--国泰君安

面对中国财富管理市场的迅速壮大，国内券商研究范围正由传统的股票和债券拓展至更多资产类别。国泰君安证券近日发布其首份大类资产配置建议报告称，四季度应超配利率市场化产品，包括银行理财、信托、货币基金、债券等；逐步提升股票配置比例，建立一个长期头寸。

--中国个股：江淮汽车向美出口2,000辆电动轿车，将为美国市场开发新车

在美国豪华电动车厂商特斯拉的电动车风靡美国并出口中国后，中国汽车厂商江淮汽车宣布，未来将向美国市场销售至少2,000辆电动轿车，并将合作研发符合美国市场标准的新一代电动车。

--中国个股：特变电工签署多项风电光伏电站建设协议，总投资逾200亿元