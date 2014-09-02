券商观点：四季度应超配利率市场化产品，逐步提升A股配置--国泰君安

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月2日 - 面对中国财富管理市场的迅速壮大，国内券商研究范围正由传统的股票和债券拓展至更多资产类别。国泰君安证券近日发布其首份大类资产配置建议报告称，四季度应超配利率市场化产品，包括银行理财、信托、货币基金、债券等；逐步提升股票配置比例，建立一个长期头寸。
国泰君安大类资产配置研究团队认为，展望四季度，国内房地产市场的大周期拐点出现，政策以改革为取向，中国经济将进入依靠效率提升阶段。在这一阶段后由于企业盈利恢复是一个非常缓慢的过程，股市将呈现为一个非常缓慢的牛市，利率将随着金融环境改善逐步下行，房地产市场将进入平稳化阶段。
而从居民理财角度看，利率市场化就是一个财富再配置的过程，中国的这一过程才刚刚开始。这一进程中大类资产的风险收益特征发生了明显的变化：股票和股票型基金从以前的“大众市场”逐步变为“小众市场”；利率中包含的无风险收益率已经比较低，信用风险和流动性风险的溢价非常高，居民从存款向货币基金、理财产品、信托搬家的趋势仍将持续。房地产市场投资价值面临着人口拐点和利率市场化的压制，将逐渐回归住宅属性。
国泰君安给出的近期大类资产配置建议是：超配利率市场化类产品，使存款端的资产能够享受到利率市场化的收益；过去几年低配股票资产的投资者可以逐步提升股票的配置比例；房地产的价格中长期将走稳，考虑通胀、资金成本和交易成本，投资价值非常低，需要降低配置比例。
从资产的国际配置来看, 国泰君安认为，随着美国经济复苏的持续，美联储量化宽松（QE）的退出，美元指数进入上升通道，美元兑欧元等其他货币的升值动力增强，美元对人民币的汇率在中短期内保持宽幅双向波动。此外，综合美元指数、国际通胀趋势和地缘政治等因素，下半年黄金价格将继续震荡下行。
国泰君安证券大类资产配置研究团队成立于2013年，是国内券商中较早成立的专门研究大类资产配置的研究团队，目前已规划了涵盖权益类、固定收益类理财产品、现金类理财产品、房地产、贵金属、外汇这些理财产品以及相关衍生品等完整的大类资产配置研究框架。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。