证券时报：8月钢铁PMI下降，上海螺纹钢期货阴跌探底

从销量情况来看，8月份需求淡季效应十分明显，叠加月底资金紧张因素，下游终端用户采购谨慎，囤货现象基本绝迹，整体成交量相当低迷，从而导致钢厂和贸易商出货压力明显上升。而8月份钢铁行业新订单指数较上月下降4.5个百分点至44.6%，该指数连续两个月下跌，且跌至近6个月以来的最低，也印证了当前国内钢材消费强度逐步下降。“金九银十”或难有指望。(完)