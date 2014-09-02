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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 09:45 BJT

证券时报：8月钢铁PMI下降，上海螺纹钢期货阴跌探底

以下内容节选自9月2日的证券时报网：

近期螺纹钢跌势凶猛，螺纹主力跌破3,000元/吨重要支撑位丝毫没有企稳迹象，直逼2,900元/吨。供强需弱的格局下，钢市继续探底。

从销量情况来看，8月份需求淡季效应十分明显，叠加月底资金紧张因素，下游终端用户采购谨慎，囤货现象基本绝迹，整体成交量相当低迷，从而导致钢厂和贸易商出货压力明显上升。而8月份钢铁行业新订单指数较上月下降4.5个百分点至44.6%，该指数连续两个月下跌，且跌至近6个月以来的最低，也印证了当前国内钢材消费强度逐步下降。“金九银十”或难有指望。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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