证券时报：8月钢铁PMI下降，上海螺纹钢期货阴跌探底

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自9月2日的证券时报网：
近期螺纹钢跌势凶猛，螺纹主力跌破3,000元/吨重要支撑位丝毫没有企稳迹象，直逼2,900元/吨。供强需弱的格局下，钢市继续探底。
从销量情况来看，8月份需求淡季效应十分明显，叠加月底资金紧张因素，下游终端用户采购谨慎，囤货现象基本绝迹，整体成交量相当低迷，从而导致钢厂和贸易商出货压力明显上升。而8月份钢铁行业新订单指数较上月下降4.5个百分点至44.6%，该指数连续两个月下跌，且跌至近6个月以来的最低，也印证了当前国内钢材消费强度逐步下降。“金九银十”或难有指望。(完)
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