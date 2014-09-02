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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 09:49 BJT

《汇市简讯》澳洲数据好坏参半，澳元/美元暂料盘整静待央行决议

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* 澳元/美元在澳洲经济数据出炉前下滑，美元/日圆走高带动美元全线上扬

* 澳洲数据好坏不一，建筑许可和经常帐好于预期；但净出口对国内生产总值(GDP)构成拖累

* 澳元/美元测试约0.9310的支撑

* 若跌破0.9310，则可能下探0.9288，该处为0.9235/0.9374走势的61.8%回档位

* 澳洲央行稍后公布政策决议前，澳元/美元可能盘整 (完)

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