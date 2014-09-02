宝城期货：沪铝大幅回撤风险攀升

8月份以来，国内外铝价一枝独秀，进入9月份，1411合约创下2013年6月14日以来的最高纪录。铝价反弹刺激海内外铝冶炼厂复产、中国铝冶炼成本下降、中国铝材产出和产能过剩这三大利空逐渐转强，后市铝价大幅回撤风险在攀升。

随着LME价格叠加现货升水的报价不断攀升，海外市场更多的高成本产能逐渐从亏损转向盈利，企业盈利改善的直接结果是刺激产出的恢复或提升。国内方面，中国铝冶炼行业平均现金成本在14,000元/吨左右，因此7月份包括广西等西南地区和中铝在其他地区的产能都纷纷复产。据了解，包括甘肃东兴铝业、山西兆丰铝业在内将有约90万吨电解铝产能准备复产。(完)