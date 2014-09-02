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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 09:49 BJT

宝城期货：沪铝大幅回撤风险攀升

以下内容节选自9月2日的期货中国网站：

8月份以来，国内外铝价一枝独秀，进入9月份，1411合约创下2013年6月14日以来的最高纪录。铝价反弹刺激海内外铝冶炼厂复产、中国铝冶炼成本下降、中国铝材产出和产能过剩这三大利空逐渐转强，后市铝价大幅回撤风险在攀升。

　　今年1月份印尼政府颁布了原矿出口禁令，导致中国从印尼进口铝土矿锐减。通过推算，未来大西洋盆地将成为中国铝土矿进口替代印尼的来源地。然而，埃博拉病毒肆虐非洲，目前已经蔓延至几内亚、塞拉利昂、利比里亚、尼日利亚等西非地区国家，从而使得中国铝土矿供应担忧升温。

随着LME价格叠加现货升水的报价不断攀升，海外市场更多的高成本产能逐渐从亏损转向盈利，企业盈利改善的直接结果是刺激产出的恢复或提升。国内方面，中国铝冶炼行业平均现金成本在14,000元/吨左右，因此7月份包括广西等西南地区和中铝在其他地区的产能都纷纷复产。据了解，包括甘肃东兴铝业、山西兆丰铝业在内将有约90万吨电解铝产能准备复产。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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