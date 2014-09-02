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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 09:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元承压，因美元/日圆走强带动美元全线偏多

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* 欧元/美元小跌至1.3120下方，因美元/日圆走强带动美元全线偏多

* 欧元/美元的支撑料在2013年9月周线低位1.3106，而1.3100前料有买单

* 若跌破1.3100，则在1.3000上方都无强劲支撑力道。(完)

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