路透调查：欧洲央行若进一步调降存款利率，亦无助于刺激银行间拆借

路透班加罗尔9月1日 - 路透调查周一显示，欧元货币市场大多数交易员认为，欧洲央行若将已是负值的存款利率进一步下调，对提振银行放款并没有帮助。

大多数受访交易员呼应分析师们长久以来的看法，认为欧洲央行不会这么做。

路透调查的中值显示，欧洲央行调降存款利率的机率仅有四分之一。

“还有甚么可以降的？它们已经低到不能再低，不论怎么做对提振银行放款都没有帮助，”一位交易商说。

欧洲央行在6月调降了再融资利率和存款利率，把存款利率降至负0.1%，并宣布一项以改善放贷情况为目标的四年期贷款计划。

但欧元隔夜银行间拆款利率上周仍首度跌为负，显示银行仍不愿将资金贷出。