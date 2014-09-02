路透调查：欧洲央行若进一步调降存款利率，亦无助于刺激银行间拆借

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透班加罗尔9月1日 - 路透调查周一显示，欧元货币市场大多数交易员认为，欧洲央行若将已是负值的存款利率进一步下调，对提振银行放款并没有帮助。
大多数受访交易员呼应分析师们长久以来的看法，认为欧洲央行不会这么做。
路透调查的中值显示，欧洲央行调降存款利率的机率仅有四分之一。
“还有甚么可以降的？它们已经低到不能再低，不论怎么做对提振银行放款都没有帮助，”一位交易商说。
欧洲央行在6月调降了再融资利率和存款利率，把存款利率降至负0.1%，并宣布一项以改善放贷情况为目标的四年期贷款计划。
但欧元隔夜银行间拆款利率上周仍首度跌为负，显示银行仍不愿将资金贷出。
周一的调查也显示，银行业将在央行每周资金申购中借入1,135亿欧元，大幅低于即将到期的金额1,317.6亿欧元。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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