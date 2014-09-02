更新版 1-中国公开市场：单日延续净投放，新股资金解冻亦驰援资金面再回宽松

* 周二正回购虽较上周增八成，但单日仍实现净投放

* 央行操作总量仍偏温和，并无碍资金宽松局面

* 月初资金面重回宽松，新股资金解冻再驰援

* 周四仍可能继续正回购，全周则有望实现小幅净投放 (新增更多评论和细节)

路透上海9月2日 - 随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，中国央行公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。

他们并认为，同时在新股资金大量解冻的驰援下，流动性供给再回充裕格局，虽然短期存在缴准和中秋假日扰动，但预计资金面并无大碍，公开市场操作周四不排除继续加大正回购力度，不过全周仍有望实现小幅净投放。

中国央行公告显示，公开市场今日进行180亿元人民币正回购操作，期限14天，较上周同期操作量增八成，中标利率继续持平于3.7%。路透计算，本周公开市场到期400亿元，全部为正回购，其中周二到期300亿元，周四到期100亿元。

“正常吧，上周投放的规模不少，本周跨过月末了，IPO影响也消退了，“国海证券固定收益研究员黄诗城认为，公开市场继续回到将到期量向后滚动操作的节奏。

他并认为，短期来看资金面问题并不大， 中秋假日包括周末毕竟才三天，对资金的影响也有限，流动性下一个考验时点应该是在国庆假期。

上周央行公开市场正回购仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期。综合考量业内人士预计，短期中国货币政策为保证稳增长调结构仍将着眼定向发力方式，而总量宽松措施实施概率偏弱。

上海一银行交易员表示，月初资金本来就宽松，同时近期还有几千亿的新股资金解冻，从昨天开始资金面就有反映了，因此市场对央行不到两百亿的操作并不感到意外，资金利率亦持续小幅回落。

“(操作量)差不多，礼拜四只有100亿到期，搞不好还要再续作个一两百亿，”她称。

路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。

八只新股申购资金依次将于今日(周二)和明日(周三)解冻，欲浏览中国新股申购资金情况一览表，请点选 。

中国银行间货币市场主要回购利率 均继续小幅回落，七天和隔夜品种幅度稍小，而14天期限品种回落幅度较明显，约20bp(基点)。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 180

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 400

逆回购到期 --

===== ===== ===== ===== ===== (完)

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