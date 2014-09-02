更新版 1-中国公开市场：单日延续净投放，新股资金解冻亦驰援资金面再回宽松

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 周二正回购虽较上周增八成，但单日仍实现净投放
* 央行操作总量仍偏温和，并无碍资金宽松局面
* 月初资金面重回宽松，新股资金解冻再驰援
* 周四仍可能继续正回购，全周则有望实现小幅净投放 (新增更多评论和细节)
路透上海9月2日 - 随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，中国央行公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。
他们并认为，同时在新股资金大量解冻的驰援下，流动性供给再回充裕格局，虽然短期存在缴准和中秋假日扰动，但预计资金面并无大碍，公开市场操作周四不排除继续加大正回购力度，不过全周仍有望实现小幅净投放。
中国央行公告显示，公开市场今日进行180亿元人民币正回购操作，期限14天，较上周同期操作量增八成，中标利率继续持平于3.7%。路透计算，本周公开市场到期400亿元，全部为正回购，其中周二到期300亿元，周四到期100亿元。
“正常吧，上周投放的规模不少，本周跨过月末了，IPO影响也消退了，“国海证券固定收益研究员黄诗城认为，公开市场继续回到将到期量向后滚动操作的节奏。
他并认为，短期来看资金面问题并不大， 中秋假日包括周末毕竟才三天，对资金的影响也有限，流动性下一个考验时点应该是在国庆假期。
上周央行公开市场正回购仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期。综合考量业内人士预计，短期中国货币政策为保证稳增长调结构仍将着眼定向发力方式，而总量宽松措施实施概率偏弱。
上海一银行交易员表示，月初资金本来就宽松，同时近期还有几千亿的新股资金解冻，从昨天开始资金面就有反映了，因此市场对央行不到两百亿的操作并不感到意外，资金利率亦持续小幅回落。
“(操作量)差不多，礼拜四只有100亿到期，搞不好还要再续作个一两百亿，”她称。
路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。
八只新股申购资金依次将于今日(周二)和明日(周三)解冻，欲浏览中国新股申购资金情况一览表，请点选 。
中国银行间货币市场主要回购利率 均继续小幅回落，七天和隔夜品种幅度稍小，而14天期限品种回落幅度较明显，约20bp(基点)。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
===== ===== ===== ===== =====
正回购 （周二） 180
（周四） 待定
逆回购 （周二） --
（周四） 待定
央票到期 --
正回购到期 400
逆回购到期 --
===== ===== ===== ===== ===== (完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。