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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 10:02 BJT

《汇市简讯》美元/日圆触发104.50上方停止单后，依然偏多

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* 美元/日圆在突破104.50的障碍，并触发上方停止单后，走势仍偏多

* 攻克104.50，令105的心理阻力位成为焦点

* 上升趋势加速，最后瞄准2014年高位105.45 (完)

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