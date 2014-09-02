新债招标：国开行三年增发债收益率4.6423%，五年4.7874%--业内人士

路透上海9月2日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的三年和五年两期固息增发债，结果均略低于预期。其中三年期品种中标收益率为4.6423%，五年4.7874%。

上述两期债相应投标倍数为4.61倍和3.81倍。此前市场收益率预测均值分别为4.66%和4.81%。

另外，国开行今日还有七年和10年两期固息增发债，将于北京时间11:10结束招标，收益率预测均值分别落在4.92%和4.95%。

上述四期债中，三年为该行今年第20期债 的第三次增发，五年为19期债 的第五次增发，七年为21期债 的第三次增发，10年为22期债 的首次增发。

具体发行条款如下：

第20、19、21、22期增发

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发行上限 5/7年：50亿元；3/10年：40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：9月2日上午9:30-10:30

7/10年：9月2日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 9月4日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：8月21日

分销期 9月3日-9月4日

上市日 9月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留