新债招标：国开行三年增发债收益率4.6423%，五年4.7874%--业内人士

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月2日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的三年和五年两期固息增发债，结果均略低于预期。其中三年期品种中标收益率为4.6423%，五年4.7874%。
上述两期债相应投标倍数为4.61倍和3.81倍。此前市场收益率预测均值分别为4.66%和4.81%。
另外，国开行今日还有七年和10年两期固息增发债，将于北京时间11:10结束招标，收益率预测均值分别落在4.92%和4.95%。
上述四期债中，三年为该行今年第20期债 的第三次增发，五年为19期债 的第五次增发，七年为21期债 的第三次增发，10年为22期债 的首次增发。
具体发行条款如下：
第20、19、21、22期增发
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发行上限 5/7年：50亿元；3/10年：40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：9月2日上午9:30-10:30
7/10年：9月2日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 9月4日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：8月21日
分销期 9月3日-9月4日
上市日 9月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
-------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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