台湾汇市：台币实质交易盘初区间微跌，台股走低稍有带动美元买盘

路透台北9月2日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易区间偏弱整理。交易员指出，盘初国际美元对其他货币突然稍有转强，且台湾加权指数 早盘跌破9,500点，带动台币实质交投区间微跌整理。

本地时间09:57，交易员表示，台北外汇成交量为1.30亿美元，交投趋向平稳，上日同时段则为0.74亿美元。台股加权股价指数 则是走跌0.88%，盘初跌至9,500点下方整理。