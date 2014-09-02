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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 10:15 BJT

台湾汇市：台币实质交易盘初区间微跌，台股走低稍有带动美元买盘

路透台北9月2日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易区间偏弱整理。交易员指出，盘初国际美元对其他货币突然稍有转强，且台湾加权指数 早盘跌破9,500点，带动台币实质交投区间微跌整理。

汇银人士表示，早盘台股表现疲弱，几乎快吃掉上日涨幅，加以盘初消化油款等大型进口商美元买盘，令台币区间偏弱整理，至于盘初外资交投买卖汇双向皆有，暂看不出明确方向。

“今天台股弱一些，美元买盘会多一点。〞一位本地公营银行交易人士说。

本地时间09:57，交易员表示，台北外汇成交量为1.30亿美元，交投趋向平稳，上日同时段则为0.74亿美元。台股加权股价指数 则是走跌0.88%，盘初跌至9,500点下方整理。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.865-29.885，上交易日主要区间在29.858-29.885。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩减；一个月远汇报价 暂报在29.861/29.868左右，上日纽约盘收在29.830。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.860-29.900

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