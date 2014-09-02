台湾债市：五年券殖利率连三日弹升，换券卖压稍大

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北9月2日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二连续第三日弹升，交易员表示，交易商调低五年现券的部位，以因应周四即将来临的新10年券上场，这令台债殖利率再度弹升。
他们认为，本周四新一期10年券103/13期即将上场交易，由于目前五年券103/10的主流券地位很可能遭到取代，这令部分交易商有些紧张，部分持券卖压涌现，令今日的交易量略微扬升。
〞新10年券出来的话，会不会分掉流动性？但10年券又要看邮局怎么做，这不确定性太高了，〞一位票券商交易员认为。
至于新的10年券103/13期，目前交易员认为，此期券的开价很可能在1.60%附近，但预料应该不会与现券103/6期的水准相差太远，因太远也可能产生套利交易。
10年新一期公债103/13将在周四(9月4日)开始发行前交易，9月23日标售，预计发行400亿台币。
美债周一休市。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.155-1.175%
本地时间10:14时最新报价：
• 103/10期殖利率升1.43基点报1.690%。
以下为最新相关报导连结：
--欧元债市：二线国家公债收益率下滑，因疲弱PMI支持欧洲央行放松政策
--英国金融市场：英镑守在1.66美元上方，因制造业数据不及预期
--《焦点》欧洲和亚洲8月制造业活动降温，需求疲弱令人心忧 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。