台湾债市：五年券殖利率连三日弹升，换券卖压稍大

路透台北9月2日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二连续第三日弹升，交易员表示，交易商调低五年现券的部位，以因应周四即将来临的新10年券上场，这令台债殖利率再度弹升。

他们认为，本周四新一期10年券103/13期即将上场交易，由于目前五年券103/10的主流券地位很可能遭到取代，这令部分交易商有些紧张，部分持券卖压涌现，令今日的交易量略微扬升。

〞新10年券出来的话，会不会分掉流动性？但10年券又要看邮局怎么做，这不确定性太高了，〞一位票券商交易员认为。

至于新的10年券103/13期，目前交易员认为，此期券的开价很可能在1.60%附近，但预料应该不会与现券103/6期的水准相差太远，因太远也可能产生套利交易。

10年新一期公债103/13将在周四(9月4日)开始发行前交易，9月23日标售，预计发行400亿台币。

美债周一休市。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.155-1.175%

本地时间10:14时最新报价：

• 103/10期殖利率升1.43基点报1.690%。

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