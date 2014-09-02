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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 10:26 BJT

台湾股市：早盘微幅下挫，电子和半导体类股领跌

路透台北9月2日 - 台湾股市周二早盘跌0.66%，与亚洲地区其他股市走势基本一致，欧洲经济状况的更多不确定性令投资者不安。

0155GMT，加权股价指数 跌62.9点至9,450.15点，周一收涨0.81%.

韩国综合股价指数 和MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 等一些地区市场周二均下跌，因投资者等待欧洲央行推出重振持续低迷经济的新举措。

电子类指数 和半导体类指数 双双下跌0.86%.

汽车类股 持平。之前据当地媒体报导，汽车行业报告8月实现稳健增长。(完)
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