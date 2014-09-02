台湾股市：早盘微幅下挫，电子和半导体类股领跌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北9月2日 - 台湾股市周二早盘跌0.66%，与亚洲地区其他股市走势基本一致，欧洲经济状况的更多不确定性令投资者不安。
0155GMT，加权股价指数 跌62.9点至9,450.15点，周一收涨0.81%.
韩国综合股价指数 和MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 等一些地区市场周二均下跌，因投资者等待欧洲央行推出重振持续低迷经济的新举措。
电子类指数 和半导体类指数 双双下跌0.86%.
汽车类股 持平。之前据当地媒体报导，汽车行业报告8月实现稳健增长。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。