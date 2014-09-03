《中国债券市场每日交易备忘》--9月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币七年期固息续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值4.14% 中化股份20亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行和兴业银行主承 广州港集团6亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和民生银行主承 广西水利电业集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，农业银行和民生银行主承 庞大集团 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承 贵州燃气集团1.6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，交行主承 东莞发展控股股份2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和工行主承 镇江市国资投资经营7.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 沈阳机床集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 桑德环境 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 广东省广新控股集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行和兴业银行主承 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 中国工艺集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和渤海银行主承 华能集团25亿元15年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和光大银行主承 内蒙古水务投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 紫金矿业 10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中行和国开行主承 百联集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 紫金矿业 15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和兴业银行主承 浙江富阳农村合作银行2亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8002% 浦发银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6700% 浦发银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 光大银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6800% 兰州银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6601% 德阳银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500% 浙商银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 浙商银行10亿元12个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9501% 平安银行 5亿元6个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 平安银行5亿元9个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 平安银行5亿元3个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 包商银行5亿元3个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% ============================================================================ 二、新债上市： 国家电网公司60亿元五年期固息债1480456，票面利率5.1% 国家电网公司40亿元10年期固息债1480457，票面利率5.38% 阿克苏地区绿色实业17亿元七年期固息债1480477，票面利率6.74% 石狮国有投资15亿元七年期固息债1480478，票面利率6.9% 揭阳城投16亿元七年期固息债1480480，票面利率6.55% 中国航空技术国际控股有限公司15亿元九个月期超短融011499010，票面利率4.68% 金隅股份 10亿元一年期短融041455034，票面利率4.97% 山东水务发展5.9亿元五年期中票101475004，票面利率6.2% 大唐集团50亿元永续中票101459043，票面利率6.25% ============================================================================ 三、缴款： 天门市城建投10亿元七年期固息债1480483，票面利率8.20% 中国医药集团6亿元九个月期超短融 安徽省高速公路控股集团10亿元240天期超短融 安徽建工集团6亿元一年期短融 中材股份 4亿元一年期短融 华映科技 2.5亿元一年期短融 秦山第三核电有限公司5亿元一年期短融 招商证券 18亿元三个月期短融 申银万国证券19亿元三个月期短融 山东三星集团5亿元一年期短融 中国铝业公司40亿元五年期中票 上海浦东现代产业开发3亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国航空集团公司10亿元六个月期超短融011442002到期兑付，票面利率4.95% 长江电力 40亿元六个月超短融011454001到期兑付，票面利率4.95% 浙江华友钴业股份2.5亿元一年期短融041359054到期兑付，票面利率8.00% 会理县财通铁钛有限责任公司1.5亿元一年期短融041360053到期兑付，票面利率7.50% 石河子国有资产经营(集团)6亿元五年期中票101358006到期兑付，票面利率6.80% 兴业银行 10亿元三个月期同业存单111410013到期兑付，参考收益率4.6200% 江苏银行10亿元三个月同业存单111414003到期兑付，参考收益率4.7000% 07永煤债 078046付息 08中船重工债 088034付息 13大族控股MTN001 101374001付息 10皖维MTN1 1082149付息 11国开12 110212付息 12南京银行债01 1220016付息 12南京银行债02 1220017付息 12梧州东泰债 1280263付息 12苏州相城债 1280264付息 12建发集MTN1 1282312付息 13姜堰发展债 1380238付息 13地方债09 139109付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --近两个月中国A股市场走强，并引发“牛市来了吗”的大讨论。中国证监会新闻发言人邓舸近日表示，资本 市场各项改革措施的效果开始逐步显现，同时宏观经济稳中向好，市场流动性比较充裕，融资成本有望下降，激 发了市场活力，市场信心有所增强，股市运行也反映了这种变化。 今日公布8月官方非制造业PMI (7月54.2) 9/8公布8月进出口贸易数据 (7月顺差473亿美元) 9/11公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%) 居民消费价格指数(CPI) (7月2.3%) 9/13公布8月固定资产投资(不含农户) (1-7月17.0%) 社会消费品零售总额 (7月12.2%) 工业增加值 (7月9.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽)