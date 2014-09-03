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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 09:26 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：  
    
   中国财政部280亿元人民币七年期固息续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值4.14%
   中化股份20亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行和兴业银行主承
   广州港集团6亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和民生银行主承
   广西水利电业集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，农业银行和民生银行主承
   庞大集团 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承
   贵州燃气集团1.6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，交行主承
   东莞发展控股股份2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和工行主承
   镇江市国资投资经营7.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
   沈阳机床集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
   武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
   桑德环境 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
   广东省广新控股集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行和兴业银行主承
   宝钢集团新疆八一钢铁有限公司10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，建行主承
   中国工艺集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和渤海银行主承
   华能集团25亿元15年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和光大银行主承
   内蒙古水务投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行主承
   紫金矿业 10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中行和国开行主承
   百联集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行主承
   紫金矿业 15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和兴业银行主承    
   浙江富阳农村合作银行2亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8002%
   浦发银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6700%
   浦发银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501%
   光大银行  10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6800%
   兰州银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000%
   中信银行  10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6601%
   德阳银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500%
   浙商银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001%
   浙商银行10亿元12个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9501%
   平安银行 5亿元6个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501%
   平安银行5亿元9个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000%
   平安银行5亿元3个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000%
   包商银行5亿元3个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501%
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   二、新债上市：
    
   国家电网公司60亿元五年期固息债1480456，票面利率5.1%    
   国家电网公司40亿元10年期固息债1480457，票面利率5.38%
   阿克苏地区绿色实业17亿元七年期固息债1480477，票面利率6.74%
   石狮国有投资15亿元七年期固息债1480478，票面利率6.9%
   揭阳城投16亿元七年期固息债1480480，票面利率6.55%
   中国航空技术国际控股有限公司15亿元九个月期超短融011499010，票面利率4.68%
   金隅股份 10亿元一年期短融041455034，票面利率4.97%
   山东水务发展5.9亿元五年期中票101475004，票面利率6.2%
   大唐集团50亿元永续中票101459043，票面利率6.25%
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   三、缴款：
    
   天门市城建投10亿元七年期固息债1480483，票面利率8.20%
   中国医药集团6亿元九个月期超短融
   安徽省高速公路控股集团10亿元240天期超短融
   安徽建工集团6亿元一年期短融
   中材股份 4亿元一年期短融
   华映科技 2.5亿元一年期短融
   秦山第三核电有限公司5亿元一年期短融
   招商证券 18亿元三个月期短融
   申银万国证券19亿元三个月期短融
   山东三星集团5亿元一年期短融
   中国铝业公司40亿元五年期中票
   上海浦东现代产业开发3亿元五年期中票
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   四、还本付息：            
           
   中国航空集团公司10亿元六个月期超短融011442002到期兑付，票面利率4.95%
   长江电力 40亿元六个月超短融011454001到期兑付，票面利率4.95%
   浙江华友钴业股份2.5亿元一年期短融041359054到期兑付，票面利率8.00%
   会理县财通铁钛有限责任公司1.5亿元一年期短融041360053到期兑付，票面利率7.50%
   石河子国有资产经营(集团)6亿元五年期中票101358006到期兑付，票面利率6.80%
   兴业银行 10亿元三个月期同业存单111410013到期兑付，参考收益率4.6200%
   江苏银行10亿元三个月同业存单111414003到期兑付，参考收益率4.7000%
   07永煤债 078046付息
   08中船重工债 088034付息
   13大族控股MTN001 101374001付息
   10皖维MTN1 1082149付息
   11国开12 110212付息
   12南京银行债01 1220016付息
   12南京银行债02 1220017付息
   12梧州东泰债 1280263付息
   12苏州相城债 1280264付息
   12建发集MTN1 1282312付息
   13姜堰发展债 1380238付息
   13地方债09 139109付息
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
   --近两个月中国A股市场走强，并引发“牛市来了吗”的大讨论。中国证监会新闻发言人邓舸近日表示，资本
市场各项改革措施的效果开始逐步显现，同时宏观经济稳中向好，市场流动性比较充裕，融资成本有望下降，激
发了市场活力，市场信心有所增强，股市运行也反映了这种变化。 
    
    今日公布8月官方非制造业PMI             (7月54.2)      
    9/8公布8月进出口贸易数据               (7月顺差473亿美元)
    9/11公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%)
              居民消费价格指数(CPI)        (7月2.3%)       
    9/13公布8月固定资产投资(不含农户)      (1-7月17.0%)        
              社会消费品零售总额           (7月12.2%)      
              工业增加值                   (7月9.0%)      
              房地产投资和销售情况月度报告        
    9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
    9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值       (8月初值50.3)                       
    9/27公布1-8月规模以上工业企业利润  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽)
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