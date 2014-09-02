香港个股：现代牧业遭股东KKR减持股份，早盘盘中跌近3%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港9月2日 - 中国最大的原奶生产商--现代牧业 遭股东美国私募基金KKR 减持股份后，周二早盘盘中跌近3%。
据路透引述一名消息人士称，KKR已经出售其所持余下现代牧业的股份，每股3.7港元，套现约8,000万美元。
而售股的消息已经得到KKR确认。2008年中国毒奶事件对行业打击持续多年，KKR在市场低迷时以1.5美元购入现代牧业34.5%股份。去年，现代牧业宣布与KKR和鼎晖投资的合营Success Dairy设立两个合资牧场，总投资1.4亿美元。
配售价较现代牧业周一收市价3.85港元，折让3.9%。香港时间10:43，报3.74港元，跌2.86%。
现代牧业的主要股东为蒙牛乳业 ，公司今年上半年净利同比增长2.4倍至5.23亿元人民币，主要得益于生产力提升及中国市场对高级乳制品的需求增加。
现代牧业在中国营运22个畜牧场及2个在建合资牧场及2个在建自建牧场，饲养逾19万头乳牛，预计于2015年年产奶量可达100万吨。（完）
(记者 Stephen Aldred/雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。