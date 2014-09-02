香港个股：现代牧业遭股东KKR减持股份，早盘盘中跌近3%

路透香港9月2日 - 中国最大的原奶生产商--现代牧业 遭股东美国私募基金KKR 减持股份后，周二早盘盘中跌近3%。

据路透引述一名消息人士称，KKR已经出售其所持余下现代牧业的股份，每股3.7港元，套现约8,000万美元。

而售股的消息已经得到KKR确认。2008年中国毒奶事件对行业打击持续多年，KKR在市场低迷时以1.5美元购入现代牧业34.5%股份。去年，现代牧业宣布与KKR和鼎晖投资的合营Success Dairy设立两个合资牧场，总投资1.4亿美元。

配售价较现代牧业周一收市价3.85港元，折让3.9%。香港时间10:43，报3.74港元，跌2.86%。

现代牧业的主要股东为蒙牛乳业 ，公司今年上半年净利同比增长2.4倍至5.23亿元人民币，主要得益于生产力提升及中国市场对高级乳制品的需求增加。

现代牧业在中国营运22个畜牧场及2个在建合资牧场及2个在建自建牧场，饲养逾19万头乳牛，预计于2015年年产奶量可达100万吨。（完）

(记者 Stephen Aldred/雷美珍; 审校 杨淑祯)