《全球市场》亚股下滑，欧洲央行政策不确定性令欧元触及一年低位

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
他们表示，欧元区通胀率下跌、德国公债收益率(殖利率)破底、以及欧洲央行总裁呼吁实施“有利成长”的财政政策，暗示欧洲终于朝着量化宽松前进。
汇市也将关注澳洲央行本日稍晚政策会议，不过澳元预计不会有太大变动，因调整利率机率几乎等于零。
大宗市场方面，钯金海外市场触及13年半高位每盎司910美元，之后盘旋于高点附近，市场担心西方国家可能因乌克兰危机，对钯金最大生产国俄罗斯施加制裁，可能危及钯金供应，金价亦上涨。
现货钯金 最新报每盎司905.25美元。俄罗斯去年钯金供应量占全球逾40%。(完) (编译 王丽鑫/郑茵/朱晓军/陈宗琦；审校 艾茂林/龚芳/杜明霞/蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。