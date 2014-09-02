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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 11:02 BJT

《全球市场》亚股下滑，欧洲央行政策不确定性令欧元触及一年低位

他们表示，欧元区通胀率下跌、德国公债收益率(殖利率)破底、以及欧洲央行总裁呼吁实施“有利成长”的财政政策，暗示欧洲终于朝着量化宽松前进。

汇市也将关注澳洲央行本日稍晚政策会议，不过澳元预计不会有太大变动，因调整利率机率几乎等于零。

大宗市场方面，钯金海外市场触及13年半高位每盎司910美元，之后盘旋于高点附近，市场担心西方国家可能因乌克兰危机，对钯金最大生产国俄罗斯施加制裁，可能危及钯金供应，金价亦上涨。

现货钯金 最新报每盎司905.25美元。俄罗斯去年钯金供应量占全球逾40%。(完) (编译 王丽鑫/郑茵/朱晓军/陈宗琦；审校 艾茂林/龚芳/杜明霞/蔡美珍)
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