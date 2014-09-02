中国货币市场：主要回购利率未脱跌势，IPO申购资金解冻助流动性宽松

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京9月2日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周二未脱跌势，其中14天品种延续上日约20个基点(bp)的降幅。交易员表示，第三轮新股IPO申购资金开始解冻，且央行公开市场单日正回购力度尚可，均助力今日资金面呈现宽松格局。
他们认为，虽然本月资金有扰动因素，不过对流动性前景看法暂稳定；且近日多个期限回购利率开盘价带指导意味，平抑资金价格波动。
“早晨资金宽松，今天有新股申购资金解冻，而且央行公开市场的操作也挺稳定的。”华南一银行交易员称。
随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，中国央行公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。
根据路透计算，上周四和上周五申购的八只新股共冻结资金8,465亿元，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加近2,000亿元。
另一券商交易员表示，早盘初段资金供给曾多数集中在14天品种，不过随着时间推移一些转化为七天的供给。
上述银行的交易员并提到，整体看，这个月虽然会有过节、季末等扰动，不过暂对资金前景看法中性偏暖。
2014年第九期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，9月全月银行间隔夜质押式回购加权平均利率 和七天期该利率 ，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.9356%、3.5052%和4.6446%，分别较8月全月实际均值低1个bp、高1个bp和低4个bp。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8524 2.8605 -0.81
七天 3.4861 3.5556 -6.95
14天 3.8636 4.0485 -18.49
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0300 3.9950 -96.50
七天 3.3300 4.0500 -72.00
14天 3.5050 4.0700 -56.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9000 2.9000 +0.00
七天 3.5500 3.5000 +5.00
14天 3.9600 4.0600 -10.00
Shibor
其中:隔夜 2.8470 2.9060 -5.90
七天 3.5100 3.5840 -7.40
三个月 4.6654 4.6665 -0.11
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 吴云凌/张喜良)
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