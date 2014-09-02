中国货币市场：主要回购利率未脱跌势，IPO申购资金解冻助流动性宽松

路透北京9月2日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周二未脱跌势，其中14天品种延续上日约20个基点(bp)的降幅。交易员表示，第三轮新股IPO申购资金开始解冻，且央行公开市场单日正回购力度尚可，均助力今日资金面呈现宽松格局。

他们认为，虽然本月资金有扰动因素，不过对流动性前景看法暂稳定；且近日多个期限回购利率开盘价带指导意味，平抑资金价格波动。

“早晨资金宽松，今天有新股申购资金解冻，而且央行公开市场的操作也挺稳定的。”华南一银行交易员称。

随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，中国央行公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。

根据路透计算，上周四和上周五申购的八只新股共冻结资金8,465亿元，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加近2,000亿元。

另一券商交易员表示，早盘初段资金供给曾多数集中在14天品种，不过随着时间推移一些转化为七天的供给。

上述银行的交易员并提到，整体看，这个月虽然会有过节、季末等扰动，不过暂对资金前景看法中性偏暖。

2014年第九期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，9月全月银行间隔夜质押式回购加权平均利率 和七天期该利率 ，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.9356%、3.5052%和4.6446%，分别较8月全月实际均值低1个bp、高1个bp和低4个bp。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8524 2.8605 -0.81

七天 3.4861 3.5556 -6.95

14天 3.8636 4.0485 -18.49

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0300 3.9950 -96.50

七天 3.3300 4.0500 -72.00

14天 3.5050 4.0700 -56.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 2.9000 +0.00

七天 3.5500 3.5000 +5.00

14天 3.9600 4.0600 -10.00

Shibor

其中:隔夜 2.8470 2.9060 -5.90

七天 3.5100 3.5840 -7.40

三个月 4.6654 4.6665 -0.11