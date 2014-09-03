中国数据：汇丰8月服务业PMI升至17个月高位，新业务大幅反弹

* 汇丰中国8月服务业PMI反弹至17个月高位

* 新业务指数亦创19个月高点

* 楼市放缓给下半年经济构成下行风险

路透北京9月3日 - 汇丰中国8月服务业PMI自上月的纪录低点强劲反弹，并创下17个月高点，新业务大幅回升带动服务业增长步伐加快。

汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国8月服务业采购经理人指数(PMI) 升至54.1，创下2013年3月来最高。新业务分项指数亦升至53.9，为2013年1月以来最高。

新订单增加提振8月就业人口进一步扩张，但增速较前两个月略微放慢。未完成业务则录得21个月来最快的下降步伐。

“除了整体PMI指数反弹，其它分项指标反映出的是一个喜忧参半的局面，而非整体改善。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，由于房地产市场下滑，今年下半年经济成长仍然面临下行风险。

他并认为，政策制定者应该进一步放松政策，以帮助支持经济复苏。

中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价环比四连跌但跌幅缩小，而易居一手房价格288指数环比亦连续五个月下滑，显示中国房地产市场依然处在下行调整时期。

Markit提供的新闻稿并显示，中国服务业界对未来12个月的经营前景仍感到乐观，且乐观程度升至五个月高位。部分受访企业认为这应归因于市场形势改善以及新项目的进展。

价格方面，8月平均投入价格指数继续上升，但上升步伐温和，且仍低于历史均值。报告成本上涨的受访企业认为这是由于员工成本增加所致。

与此同时，收费价格指数3月以来首次回到50关口上方。数家受访企业提到，客户需求增强致使定价能力提升。

周一公布的数据显示，中国8月官方采购经理人指数(PMI)降至51.1，为连升五个月后首次出现回调，且低于路透调查预估中值51.2；汇丰(HSBC)8月中国制造业PMI终值则为50.2，略低于初值50.3，且创三个月低点。