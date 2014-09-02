澳新汇市：澳洲央行决议前市场谨慎，澳元兑日圆触及15个月高位

澳元兑美元 从盘初的0.9331美元小跌至0.9307美元，但仍接近上周触及的高位0.9374。澳元仍牢牢守在3月以来的0.92-0.95美元区间。

澳元兑美元初步支撑在0.9310美元，接着是0.9288，亦即由0.9235升至0.9374的61.8%回档位。

利差交易需求将澳元兑日圆 一度推升至97.55日圆，为2013年5月以来最高。最新报97.48，与2月低点相比，已大涨9日圆。

新西兰元兑美元 表现稍弱，报0.8358美元，从早盘的0.8377回落。

新西兰元的主要考验料将是恒天然两周一次的乳品拍卖。

“如果乳品价格再度走软，新西兰元可能测试0.8300，若拍卖结果反弹，有可能快速站上0.8400，”ASB Bank资深分析师Chris Tennent-Brown在报告中表示。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价