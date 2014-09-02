澳新汇市：澳洲央行决议前市场谨慎，澳元兑日圆触及15个月高位

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
澳元兑美元 从盘初的0.9331美元小跌至0.9307美元，但仍接近上周触及的高位0.9374。澳元仍牢牢守在3月以来的0.92-0.95美元区间。
澳元兑美元初步支撑在0.9310美元，接着是0.9288，亦即由0.9235升至0.9374的61.8%回档位。
利差交易需求将澳元兑日圆 一度推升至97.55日圆，为2013年5月以来最高。最新报97.48，与2月低点相比，已大涨9日圆。
新西兰元兑美元 表现稍弱，报0.8358美元，从早盘的0.8377回落。
新西兰元的主要考验料将是恒天然两周一次的乳品拍卖。
“如果乳品价格再度走软，新西兰元可能测试0.8300，若拍卖结果反弹，有可能快速站上0.8400，”ASB Bank资深分析师Chris Tennent-Brown在报告中表示。(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。