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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 11:02 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中走跌，因美元/日圆走强

路透首尔9月2日 - 韩国韩元兑美元周二盘中走软，因美元兑日圆涨升至七个月高位，投资者无视近期疲软的数据，对美国经济维持长期乐观看法。

0205 GMT，韩元兑美元 报1,015.3，周一国内收报1,013.1。

投资者将关注欧洲央行周四政策会议，寻求进一步宽松迹象。

三年期公债9月期货小幅 上升2个基点至107.03。

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,015.3 1,013.1

日圆/韩元 9.6972/7048 9.7030

韩国公债期货 * 107.03 107.01

韩国综合股价指数 2,054.66 2,067.86

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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