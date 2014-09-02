韩国股市：早盘跌至一周低点，受出口担忧拖累

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔9月2日 - 韩国股市周二早盘跌至一周最低，欧洲和中国经济增长迟滞，投资者担心这会影响韩国经济。
0205GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.64%，至2,054.66点。
周一调查显示，中国和欧洲制造业表现疲弱。欧元区一项制造业指数降至一年多最低，表明全球需求放缓。韩国出口增速已然迟滞。
IM投资证券研究中心分析师Kang Hyun-gi称，“从估值角度而言，市场略微过热，每股收益下降以及出口条件恶化，都让投资者没有继续推进的动力。”
韩国周二公布的数据显示，8月通胀率降至五个月最低，这给予央行足够空间再次降息，以刺激经济增长。 市场对该数据的反应平淡。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。