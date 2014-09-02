韩国股市：早盘跌至一周低点，受出口担忧拖累

路透首尔9月2日 - 韩国股市周二早盘跌至一周最低，欧洲和中国经济增长迟滞，投资者担心这会影响韩国经济。

0205GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.64%，至2,054.66点。

周一调查显示，中国和欧洲制造业表现疲弱。欧元区一项制造业指数降至一年多最低，表明全球需求放缓。韩国出口增速已然迟滞。

IM投资证券研究中心分析师Kang Hyun-gi称，“从估值角度而言，市场略微过热，每股收益下降以及出口条件恶化，都让投资者没有继续推进的动力。”