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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 11:16 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在0.9310下方触发少量停止单

0305GMT

* 澳元/美元跌至0.9310下方，该水准下方触发少量停止单

* 澳元/美元跌势，吻合美元/日圆带动的美元普遍强势

* 澳元下一道支撑水准料在0.9288，为0.9235/0.9374一波走势的61.8%回档位

* 0430GMT澳洲央行决议和声明料不会出现什么意外之处。(完)

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