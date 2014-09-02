更正-《焦点》澳洲第二季经常帐赤字扩大料拖累GDP，但楼市表现将有助经济

(更正：要点第一条中...澳洲第二季经常帐赤字扩大至"137澳元"，应改为"137亿澳元")

* 澳洲第二季经常帐赤字扩大至137亿澳元，大致符合预期

* 净出口从第二季GDP增幅抹去0.9个百分点，政府支出疲弱

* 第二季GDP料微升0.4%

* 房屋建造和物价强势将在下半年支撑经济增长

记者 Wayne Cole；编译 艾茂林/杜明霞/朱晓军/王颖

路透悉尼9月2日 - 澳洲截至6月当季经常帐赤字大幅扩大，因出口增长停滞且进口反弹，这料对第二季经济增长构成最大拖累。

在财政紧缩传言甚嚣尘上之际，澳洲统计局周二公布的数据亦显示，第二季政府支出迟滞，预示整体经济表现水平将偏低。

但当前季度有好消息传出，7月新屋建造许可意外强劲，因抵押贷款利率处于纪录低位且房价不断上涨，促进了供应。

澳洲央行定于0430GMT公布9月政策会议决议。

外界普遍预期央行会将指标利率维持在2.5%，利率稳定时间超过一年，并暗示未来随着经济疲弱前行，将会继续维持稳定政策。

澳洲第二季国内生产总值(GDP)数据将于周三出炉，有迹象显示第二季GDP环比增幅将远低于前季的1.1%。

路透调查预估中值显示，澳洲第二季GDP料较前季增长0.4%，创逾一年最低增幅。

“我们预计第二季GDP增长0.2%，这主要归因于内需疲弱，感觉目前非常像低增长经济，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis表示。

“但澳洲央行不会感到意外，这是该央行应维持政策展望稳定的原因。”

GDP增幅放缓的部分原因是4月和5月消费者支出疲弱，当时政府制定了削减支出和增加收费的预算，打压了消费者信心。

**进口回升**

澳洲的贸易表现继第一季表现非常强劲之后，也成为了经济的拖累。经常帐赤字从78亿澳元扩大至137亿澳元(127亿美元)，为2012年底以来最高。

出口量下滑0.6%而进口回升3.7%，使得当季贸易对GDP的贡献为负0.9个百分点。

幸运的是，企业补充库存为经济贡献1个百分点，从而抵消了贸易的拖累。

房屋建设回暖也扶助经济。在房市沉寂多年后，低利率和房价两位数涨幅推动了新供应增长。

这波增长看起来还有不少空间。7月新屋建筑许可攀升2.5%，轻松超出市场预期的增长1.5%。

建筑许可比去年7月增加9.4%。

澳洲经济急需建筑业活动的支持，因为随着持续了10年左右的投资热潮告一段落，矿业支出料将在未来几年大幅下滑。

对于政策制定者来说，如何从依赖矿业收入的经济模式转型是最大的不确定性，这也是利率或将在未来很多个月中维持在低位的主要原因。