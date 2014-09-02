更正-《焦点》澳洲第二季经常帐赤字扩大料拖累GDP，但楼市表现将有助经济

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(更正：要点第一条中...澳洲第二季经常帐赤字扩大至"137澳元"，应改为"137亿澳元")
* 澳洲第二季经常帐赤字扩大至137亿澳元，大致符合预期
* 净出口从第二季GDP增幅抹去0.9个百分点，政府支出疲弱
* 第二季GDP料微升0.4%
* 房屋建造和物价强势将在下半年支撑经济增长
记者 Wayne Cole；编译 艾茂林/杜明霞/朱晓军/王颖
路透悉尼9月2日 - 澳洲截至6月当季经常帐赤字大幅扩大，因出口增长停滞且进口反弹，这料对第二季经济增长构成最大拖累。
在财政紧缩传言甚嚣尘上之际，澳洲统计局周二公布的数据亦显示，第二季政府支出迟滞，预示整体经济表现水平将偏低。
但当前季度有好消息传出，7月新屋建造许可意外强劲，因抵押贷款利率处于纪录低位且房价不断上涨，促进了供应。
澳洲央行定于0430GMT公布9月政策会议决议。
外界普遍预期央行会将指标利率维持在2.5%，利率稳定时间超过一年，并暗示未来随着经济疲弱前行，将会继续维持稳定政策。
澳洲第二季国内生产总值(GDP)数据将于周三出炉，有迹象显示第二季GDP环比增幅将远低于前季的1.1%。
路透调查预估中值显示，澳洲第二季GDP料较前季增长0.4%，创逾一年最低增幅。
“我们预计第二季GDP增长0.2%，这主要归因于内需疲弱，感觉目前非常像低增长经济，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis表示。
“但澳洲央行不会感到意外，这是该央行应维持政策展望稳定的原因。”
GDP增幅放缓的部分原因是4月和5月消费者支出疲弱，当时政府制定了削减支出和增加收费的预算，打压了消费者信心。
**进口回升**
澳洲的贸易表现继第一季表现非常强劲之后，也成为了经济的拖累。经常帐赤字从78亿澳元扩大至137亿澳元(127亿美元)，为2012年底以来最高。
出口量下滑0.6%而进口回升3.7%，使得当季贸易对GDP的贡献为负0.9个百分点。
幸运的是，企业补充库存为经济贡献1个百分点，从而抵消了贸易的拖累。
房屋建设回暖也扶助经济。在房市沉寂多年后，低利率和房价两位数涨幅推动了新供应增长。
这波增长看起来还有不少空间。7月新屋建筑许可攀升2.5%，轻松超出市场预期的增长1.5%。
建筑许可比去年7月增加9.4%。
澳洲经济急需建筑业活动的支持，因为随着持续了10年左右的投资热潮告一段落，矿业支出料将在未来几年大幅下滑。
对于政策制定者来说，如何从依赖矿业收入的经济模式转型是最大的不确定性，这也是利率或将在未来很多个月中维持在低位的主要原因。
澳洲央行总裁史蒂文斯上个月表示，“资源公司投资支出下滑的趋势还将持续很长时间，未来一年可能还将加速。”(完) (编译 艾茂林/杜明霞/朱晓军/王颖；审校 龚芳/张荻/许娜/徐文焰)
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