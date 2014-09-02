主要国家经济指标预测--9月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月3日(三) -- 美国国内汽车销售年率(万辆) 8月 1,660 1,648 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +1.1% (较上年同期) +3.0% +3.5% 最终消费支出 -- +0.5% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 8月 52.0 52.8 0750 法国Markit服务业PMI 8月 51.1 51.1 综合PMI -- 50.0 0755 德国Markit服务业PMI 8月终值 56.4 56.4 综合PMI -- 54.9 0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 53.5 53.5 综合PMI 52.8 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 58.5 59.1 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.4% +0.4% (较上年同期) +0.9% +2.4% 1100 美国抵押贷款市场指数 8月29日当周 -- 352.0 再融资指数 -- 1,396.2 1345 美国ISM纽约企业活动指数 8月 -- 644.4 1400 美国工厂订单(较上月) 7月 +11.0% +1.1% 耐久财订单(较上月) 7月修正值 -- +22.6% 扣除运输的耐久财订单(较上月) -- -0.8% 扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +24.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- -0.5% 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.6% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,090 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,746 9月2日-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 8月 -- 49.30 9月2日-9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- +1.4% 三个月房价指数(较上年同期) +9.9% +10.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 日本加班工资 7月 +3.3% -- 0130 澳洲建筑许可 7月 +2.5% +1.5% 民间住房建筑许可 +1.4% -- 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 赤字137 赤字140 净出口贡献比例 -0.9百分点-0.70百分点 0430 澳洲央行利率决定 9月 2.5% 2.5% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 持平 +0.5% (较上年同期) +0.6% +1.7% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 64.0 61.4 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.1% -1.1% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 57.9 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +1.8% +1.0% 1400 美国IBD经济乐观指数 9月 45.2 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 8月 59.0 56.8 就业分项指数 58.1 58.4 新订单分项指数 66.7 -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 3,675.3 --(完)