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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--9月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       预估值       前值
    9月3日(三)
     --   美国国内汽车销售年率(万辆)                       8月        1,660      1,648
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                    第二季      +0.4%      +1.1%
                              (较上年同期)                            +3.0%      +3.5%
             最终消费支出                                               --       +0.5%
    0745  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)      8月         52.0       52.8
    0750  法国Markit服务业PMI                              8月         51.1       51.1
                    综合PMI                                             --        50.0
    0755  德国Markit服务业PMI                            8月终值       56.4       56.4
                    综合PMI                                             --        54.9
    0800  欧元区Markit服务业PMI                          8月终值       53.5       53.5
                      综合PMI                                          52.8       52.8
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                         8月         58.5       59.1
    0900  欧元区零售销售(较前月)                           7月        -0.4%      +0.4%
                    (较上年同期)                                      +0.9%      +2.4%
    1100  美国抵押贷款市场指数                       8月29日当周        --       352.0
              再融资指数                                                --     1,396.2
    1345  美国ISM纽约企业活动指数                          8月          --       644.4
    1400  美国工厂订单(较上月)                             7月       +11.0%      +1.1%
              耐久财订单(较上月)                       7月修正值        --      +22.6%
              扣除运输的耐久财订单(较上月)                              --       -0.8%
              扣除国防的耐久财订单(较上月)                              --      +24.9%
              扣除飞机的非国防资本财订单(较上月)                        --       -0.5%
    1400  加拿大央行利率决定                               --         1.00%      1.00%
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)             第二季修正值        --       +0.6%
                               (较上年同期)                             --       +3.6%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                        前周          --   卖超6,090
          外资投资日本股票(亿日圆)                                      --   买超1,746
   

    9月2日-3日
    2330  澳洲AIG服务业指数                                8月          --       49.30
    
    9月2日-9日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                      8月          --       +1.4%
               三个月房价指数(较上年同期)                             +9.9%     +10.2%


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值  
    0130  日本加班工资                                     7月        +3.3%        --
    0130  澳洲建筑许可                                     7月        +2.5%      +1.5%
              民间住房建筑许可                                        +1.4%        --
    0130  澳洲经常帐收支(亿澳元)                         第二季     赤字137    赤字140
                  净出口贡献比例                                 -0.9百分点-0.70百分点
    0430  澳洲央行利率决定                                 9月         2.5%       2.5%
    0545  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                  第二季        持平      +0.5%
                           (较上年同期)                               +0.6%      +1.7%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)         8月         64.0       61.4
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                7月        -0.1%      -0.1%
                               (较上年同期)                           -1.1%      -1.1%
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)              8月         57.9        --
    1400  美国建筑支出(较前月)                             7月        +1.8%      +1.0%
    1400  美国IBD经济乐观指数                              9月         45.2        --
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                   8月         59.0       56.8
                                     就业分项指数                      58.1       58.4
                                     新订单分项指数                    66.7        --
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                       　    8月      3,675.3   　   --(完)
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